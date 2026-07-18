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60-й ОМБр передано дрони «Генерал Черешня» від Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
60-й ОМБр передано дрони «Генерал Черешня» від Луганщини
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади отримали нову партію ударних безпілотних літальних апаратів. Передачу військової техніки приурочили до Дня Української Державності. Для вручення дронів та привітання бійців, розташування підрозділів на Східному напрямку фронту особисто відвідав начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко.

«Генерал Черешня» проти ворожої броні

Захисникам передали безпілотники вітчизняного виробництва під назвою «Генерал Черешня». Цю партію озброєння закупили за рахунок коштів цільової державної субвенції.

Специфікація та призначення нових БпЛА:

  • Ефективне ураження важкої та легкої бронетехніки противника;
  • Знищення фортифікаційних споруд та укріплених вогневих позицій ворога;
  • Підвищення тактичних можливостей підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, до складу якого входить 60-та бригада.

Очільник Луганщини подякував військовим за стійкість та наголосив, що забезпечення передової сучасними технологічними засобами залишається ключовим завданням тилових громад.

Системна підтримка підрозділу з бюджету Луганщини

Фінансова допомога 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді з боку Луганської області має системний характер.

За офіційними даними ОВА, загальна сума коштів, спрямованих на нагальні потреби цього підрозділу з обласного та місцевих бюджетів, від початку року досягла майже 45,0 мільйонів гривень. Ці фінанси дозволяють оперативно закривати запити командування бригади щодо технічного переоснащення та забезпечення оборонних операцій.

Громади Луганської області продовжуватимуть виділення коштів для Сил оборони України.

👉 Також нагадаємо, що військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені князя Володимира Мономаха отримали чергову велику партію технічної допомоги для виконання бойових завдань.

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