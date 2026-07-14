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Рада в 20-й раз продовжила воєнний стан та мобілізацію

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада в 20-й раз продовжила воєнний стан та мобілізацію
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Український парламент у вівторок, 14 липня, ухвалив рішення про чергове подовження дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти, внесені шостим президентом України В.О. Зеленським, отримали необхідну підтримку конституційної більшості народних депутатів. Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 14 липня.

Це вже 20-те поспіль продовження дії воєнного стану в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії.

Деталі голосування та строки дії

Під час пленарного засідання парламентарі підтримали два ключові документи:

  • Законопроєкт №15401: за продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів.
Рада в 20-й раз продовжила воєнний стан та мобілізацію 02
Фото: голосування у Верховній Раді / 14.07.2026 / Ярослав Железняк, Telegram
  • Законопроєкт №15402: за продовження загальної мобілізації віддали голоси 311 парламентарів.
Рада в 20-й раз продовжила воєнний стан та мобілізацію 01
Фото: голосування у Верховній Раді / 14.07.2026 / Ярослав Железняк, Telegram

Згідно з ухваленими документами, строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується на 90 діб — починаючи з 05:30 години 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Нагадаємо

Режим воєнного стану в Україні діє з 24 лютого 2022 року, дня початку повномасштабної агресії рф. Верховна Рада продовжує ці заходи кожні 90 днів. З того часу Верховна Рада 19 разів продовжувала термін дії воєнного стану та мобілізації з початку війни і кожного разу на 90 днів. Востаннє їх продовжували 28 квітня 2026 року.

За цей час законодавство щодо функціонування держави в умовах війни адаптувалося до викликів, пов’язаних із захистом територіальної цілісності та безпекою громадян.

Після підписання відповідних указів головою Верховної Ради та президентом, нові терміни офіційно наберуть чинності.

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