Вівторок, 20 Січня, 2026
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

У Дніпровській міськраді обшуки у справі про розкрадання коштів

Денис Молотов
У Дніпровській міськраді обшуки у справі про розкрадання коштів
Фото: Національна поліція України.

Правоохоронні органи проводять масштабні слідчі дії у кількох регіонах України в межах кримінального провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів. Один з обшуків відбувається у приміщенні Дніпровської міської ради. Про це у вівторок, 20 січня, повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, кримінальне провадження стосується зловживань під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

📢 «У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням із прокуратурою та відповідно до ухвали суду проводиться низка обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Слідчі дії здійснюються за кількома напрямками. Зокрема, обшуки проходять:

▪️ на територіях полігонів твердих побутових відходів;
▪️ в офісних приміщеннях;
▪️ за місцями реєстрації та проживання фігурантів справи;
▪️ у транспортних засобах, які вони використовували.

Окремо в Нацполіції уточнили, що з метою вилучення документації один з обшуків проводиться у комунальному підприємстві, розташованому в будівлі Дніпровської міської ради.

📌 Правоохоронці зазначили, що детальніша інформація щодо результатів слідчих дій буде оприлюднена згодом.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо про проведення обшуків у міського голови Луцька Ігоря Поліщука. Сам мер заявляв, що жодних речей або документів у нього не вилучали. Перед цим повідомлялося також про слідчі дії у центральному апараті Державної податкової служби та в окремих обласних управліннях.

👉 Також стало відомо, що прокурор САП звернувся з позовом до ВАКС про визнання необґрунтованими активів, які набув колишній начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

