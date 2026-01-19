Вівторок, 20 Січня, 2026
САП вимагає стягнення майна ексначальника Кременчуцького ТЦК

Денис Молотов
САП вимагає стягнення майна ексначальника Кременчуцького ТЦК
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся з позовом до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів, які набув колишній начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це у понеділок, 19 січня, повідомила пресслужба САП. Йдеться про активи ексначальника РТЦК загальною вартістю понад 4 млн гривень.

Згідно з матеріалами позову, предметом судового розгляду є:

▪️ квартира в клубному будинку в місті Кременчуці;
▪️ автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO;
▪️ вартість автомобіля TOYOTA RAV-4, а також дохід, отриманий від його відчуження;
▪️ частина готівкових коштів.

У САП зазначили, що Національне агентство з питань запобігання корупції провело детальний аналіз майнового стану колишнього посадовця, членів його сім’ї та близьких родичів. За результатами перевірки НАЗК дійшло висновку про неможливість набуття зазначених активів за рахунок законних доходів у період з 2022 по 2024 роки.

☝️ У зв’язку з цим прокурор САП подав позов до ВАКС із вимогою визнати активи ексначальника РТЦК необґрунтованими. Їх планується стягнути їх у дохід держави.

У пресслужбі САП повідомили, що про перебіг та результати розгляду цивільної справи буде поінформовано додатково.

📌 Нагадаємо, нещодавно суд уже ухвалив рішення про стягнення в дохід держави майна родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК. Йшлося про житловий будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів на суму майже 800 тис. гривень.

📌 Також ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави автомобілів BMW X6 та Toyota Camry Hybrid. Автівками користувалася родина ексначальника Харківського ОТЦК та СП.

