У Чернівцях працівники ТЦК вчинили стрілялину

У Чернівцях мешканці стали свідками чергового інциденту за участю цивільних людей, поліціянтів й працівників ТЦК та СП. Перехожі зафільмували подію зі стріляниною та виклали відео до соцмереж. Свою версію та роз’яснення надали в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

За інформацією, у Чернівцях пасажир автомобіля відмовився надати документи для перевірки та поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У відповідь військовий застосував травматичну зброю. Про це напередодні повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП.

У відомстві зазначили, що вчора у Чернівцях проводилися заходи з оповіщення населення. У межах цих заходів було зупинено автомобіль із пасажирами з метою перевірки їхніх військово-облікових документів.

☝️ Один із чоловіків, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу, відмовився надати документи та виконати вимогу прослідувати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

У ТЦК повідомили, що під час спілкування чоловік поводився агресивно:

📢 «Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі», – йдеться у повідомленні.

У відповідь поранений працівник ТЦК застосував травматичну зброю. Після цього чоловіка затримали поліціянти.

☝️ У ТЦК також уточнили, що працівник, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв’язку з отриманим пораненням під час бойових дій.

🔍 За фактом інциденту призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників події.

🔻 Нагадаємо, напередодні у Харкові під час перевірки документів чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК та СП і завдав їм тілесних ушкоджень. Чоловіка було затримано — йдеться про 31-річного місцевого жителя.

🔻 У Дніпропетровській області правоохоронці затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю.