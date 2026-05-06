рф здійснила понад 1800 порушень «режиму тиші» за перші 10 годин

Спроба встановити режим припинення вогню, ініційована Україною у відповідь на заклики москви, зазнала краху. Володимир Зеленський констатував повний зрив домовленостей з боку рф, яка замість деескалації розпочала масштабний штурмовий та авіаційний терор. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський в Телеграм в середу, 6 травня.

Попри офіційний початок «режиму тиші» з 00:00 6 травня 2026 року, російська армія не припинила вогонь ні на хвилину. За даними шостого президента України, інтенсивність атак лише зросла:

Штурмові дії: На ключових напрямках фронту зафіксовано майже 30 спроб штурмів від початку доби.

На ключових напрямках фронту зафіксовано майже від початку доби. Авіаційний терор: Ворог завдав понад 20 авіаударів , скинувши на українські позиції та міста більше ніж 70 авіабомб (КАБ/ФАБ) .

Ворог завдав понад , скинувши на українські позиції та міста більше ніж . Дронова атака: Сили оборони знешкодили майже 90 ударних БпЛА.

Станом на 10-ту ранку задокументовано 1820 випадків порушення режиму тиші, включаючи ракетні обстріли та артилерійський вогонь.

📢 «Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів», – повідомив шостий глава держави і подякував воїнам за захист.

Володимир Зеленський наголосив на абсурдності ситуації: росія через медіа та соцмережі активно просила про «тишу» на час проведення параду 9 травня, але сама виявилася неспроможною припинити вбивства навіть на кілька годин.

📢 «Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства — це найгірший час для будь-яких публічних «святкувань». Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв’язком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність росії рухатись до реального миру», — підкреслив Зеленський.

Дзеркальна відповідь

Україна офіційно попереджала, що будь-яке порушення з боку агресора потягне за собою аналогічну реакцію. Оскільки росія в односторонньому порядку розтоптала режим припинення вогню, Сили оборони готують відповідні заходи.

📢 «Обіцяємо діяти дзеркально, враховуючи нав’язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду», – зазначив шостий президент України.

Президент підтвердив готовність до жорсткої відповіді на російські обстріли. Попри заяви про «тишу», ЗСУ продовжують активно обороняти рубежі, за що глава держави висловив окрему вдячність воїнам.

Нагадаємо:

4 травня: росія заявляє про «перемир’я» на 8-9 травня (для безпеки параду).

росія заявляє про «перемир’я» на 8-9 травня (для безпеки параду). 4 травня (вечір): Зеленський пропонує розпочати тишу раніше — з 6 травня, щоб перевірити наміри рф.

Зеленський пропонує розпочати тишу раніше — з 6 травня, щоб перевірити наміри рф. 6 травня (ніч/ранок): Масований обстріл Сум, Харкова та Дніпра, штурми на сході.

На росії у кремлі поширювали інформацію про нібито готовність російського диктатора володимира путіна оголосити так зване «перемир’я на 9 травня» після ймовірної телефонної розмови з Дональдом Трампом.