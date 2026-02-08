Забили чоловіка до смерті: затримано трьох працівників ТЦК, ведеться слідство

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю. Про це у суботу, 7 лютого, повідомила пресслужба поліції Дніпропетровщини.

За даними слідства, повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції після опівночі 7 лютого. Згідно з попередніми результатами експертизи, смерть настала внаслідок травми голови.

👮‍♂️ «Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до заподіяння смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК», – йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців.

⚖️ Фігурантам інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події.

Офіційний коментар Дніпропетровського ОТЦК та СП

☝️ Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у своєму коментарі заявив про готовність співпрацювати зі слідчими органами.

📢 У відомстві наголосили, що «керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім розслідуванням для надання об’єктивної правової оцінки діям військовослужбовців. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — зазначили у ТЦК та СП.

🕘 За інформацією неофіційних джерел, інцидент стався увечері 6 лютого близько 22:00 у житловому масиві Перемога в Дніпрі. За словами очевидців, які поширювали повідомлення у соціальних мережах, чоловік вигулював собаку біля будинку, коли між ним та військовослужбовцями ТЦК виник конфлікт.

🚑 Потерпілого доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Тим часом родичі загиблого та його знайомі продовжують збір додаткової інформації, зокрема відеозаписів події, з метою забезпечення об’єктивного та справедливого розгляду справи.

