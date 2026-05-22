Погрожував спалити ТЦК: затримано відомого «полтавського палія»

Фото: ВСП / Віталій Чепурко / 22.05.2026

Працівники Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ спільно з офіцерами Національної поліції розшукали та затримали військовослужбовця, який самовільно залишив розташування своєї частини. Фігурант також здійснював публічні заклики вчинити підпал ТЦК. Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба ВСП.

Затриманим виявився відомий місцевий рецидивіст Віталій Чепурко, ширше відомий у медіапросторі за прізвиськом «полтавський палій». Через соціальні мережі автор популярного інтернет-мему «мені нравиться, як воно горить» здійснював регулярні публічні заклики та прямі погрози щодо вчинення показового акту підпалу, а також закликав до застосування фізичного насильства стосовно працівників територіальних центрів комплектування.

Процесуальні дії та передача справи до ДБР

Після затримання «полтавського палія» невідкладно супроводили до профільного підрозділу Військової служби правопорядку для детального з’ясування всіх причин, мотивів та обставин вчинення зазначених правопорушень.

Під час перебування в установі затриманому провели такі процедури:

  • офіційно роз’яснили норми чинного законодавства України щодо кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах дії воєнного стану;
  • надали вичерпну інформацію про встановлений державою порядок добровільного повернення до виконання обов’язків військової служби.

Наразі всі первинні зібрані матеріали, протоколи та відеодокази офіційно передали слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) для обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

Блог у TikTok та хронологія правопорушень фігуранта

За інформацією регіонального видання Полтавщина, Віталій Чепурко був офіційно мобілізований до лав Збройних сил України взимку поточного року. Перебуваючи безпосередньо у навчальному центрі, де він проходив базову загальновійськову підготовку (БЗВП), чоловік почав активно вести власний відеоблог на платформі TikTok. У своїх публікаціях він відкрито скаржився підписникам на умови служби та прямо погрожував здійснити підпал ТЦК.

Адміністративна та кримінальна історія фігуранта містить велику кількість правопорушень:

  • Січень 2026 року: Отримав чергове адміністративне стягнення. 8 січня він зателефонував на лінію «102», де нецензурно висловлювався на адресу диспетчерів та погрожував протягом доби підпалити кілька приватних квартир у Полтаві.
  • Лютий 2026 року: Місцевий суд офіційно визнав його винним у скоєнні правопорушення, передбаченого статтею про дрібне хуліганство, та наклав грошовий штраф.
  • 2007 рік: Здобув першу резонансну відомість у ЗМІ. Організував масштабну серію нічних підпалів вхідних дверей у багатоквартирних житлових будинках міста Полтава. Внаслідок його дій тоді серйозно постраждали 28 під’їздів.

Загалом затриманий має велике кримінальне минуле — у його «послужному» списку нараховується 15 офіційних судимостей. Переважна більшість вироків була винесена за вчинення крадіжок приватного майна та навмисні підпали інфраструктури. Чоловік неодноразово відбував реальні терміни покарання у місцях позбавлення волі. Нові дії фігуранта отримають оцінку в межах Кримінального кодексу України.

👉 Також нагадаємо, що у столиці правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування дій посадових осіб, які відповідали за мобілізаційні заходи у місті. За фактом побиття ветерана війни у Шевченківському районі міста Києва, офіційно відкрито кримінальне провадження.

