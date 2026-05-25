Світлана Тихановська здійснила офіційний візит до Києва

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до столиці України з офіційним візитом. Про цю подію вона особисто повідомила на своєму офіційному каналі у месенджері Telegram у понеділок, 25 травня 2026 року.

Опозиційна політикиня приїхала до української столиці на пряме запрошення шостого президента України В.О. Зеленського. Саму підготовку цієї поїздки раніше анонсував у своїх публічних виступах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Цей крок демонструє готовність офіційного Києва до поглиблення комунікації з легітимними представниками білоруського суспільства.

Світлана Тихановська окремо зазначила, що для неї та всієї білоруської делегації було принципово важливо розпочати свій офіційний візит до Києва із символічного та знакового кроку. Одразу з поїзда опозиціонерка вирушила на цвинтар, щоб вшанувати пам’ять загиблої під час повномасштабної війни проти російської федерації білоруської доброволиці Марії Зайцевої.

Політикиня заявила, що відвідання могили цієї військовослужбовиці є першочерговим пунктом її перебування в Україні. За її словами, постать Марії Зайцевої символізує не лише запеклий внутрішній опір чинній білоруській диктатурі, а й справжню, підкріплену діями українсько-білоруську солідарність у боротьбі зі спільними загрозами.

📢 «Для мене було дуже важливо розпочати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі. Перше, що я зробила, коли прибула до Києва, це відвідала могилу Марії Зайцевої одразу з поїзда. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність», – заявила лідерка білоруської опозиції.

Загиблій білоруській патріотці було лише 24 роки. Вона, як і тисячі її співвітчизників, у 2020 році брала активну участь у масових мирних протестах проти системного державного насильства та фальсифікацій у Білорусі. Коли російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення на суверенну територію України, дівчина без вагань приєдналася до білоруських добровольчих формувань у лавах Збройних сил України. Вона стала важливою частиною спільної оборонної та визвольної боротьби проти російського імперіалізму та репресивних режимів.

Світлана Тихановська назвала Марію Зайцеву справжнім уособленням та символом нового покоління білорусів, які чітко усвідомлюють, що майбутня свобода Білорусі та територіальна цілісність України є абсолютно нероздільними поняттями.

Опозиційна лідерка підкреслила, що дівчина загинула як справжня героїня, і обов’язком живих є збереження її імені та гарантування того, що жертва Марії та інших полеглих воїнів не виявиться марною.

📢 «Для мене Марія – символ нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода України нероздільні. Вона загинула як героїня, але її ім’я житиме. І наш обов’язок – зробити все, щоб жертва Марії та інших героїв не була марною», – наголосила Тихановська.

Делегація опозиційних інституцій Білорусі

Разом із керівницею демократичних сил у перших офіційних заходах на території Києва взяли участь й інші високопосадовці опозиційних інституцій. Зокрема, у складі делегації присутні заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі Павло Латушко та керівник апарату Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Валерій Мацкевич.

Світлана Тихановська на власні очі побачила наслідки вчорашнього російського нападу на райони столиці. Один з них – Лук’янівський район, який сильно постраждав: спалахнули численні пожежі, а торгово-розважальний центр «Квадрат» був повністю зруйнований.

📢 «Кожен такий удар лише вкотре показує справжню сутність путінського режиму – режиму, який не визнає ні людського життя, ні міжнародного права, ні кордонів», – зазначила Тихановська у своєму дописі в Телеграм.

Початок офіційного візиту білоруських демократичних лідерів відбувається на тлі чергових дипломатичних маневрів офіційного Мінська. Напередодні формальний очільник Білорусі Олександр Лукашенко виступив із публічною заявою, у якій висловив особисту готовність до проведення двосторонньої зустрічі з Президентом України для детального обговорення та врегулювання гострих проблем у білорусько-українських відносинах.