Четвер, 25 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

Денис Молотов
ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Центральна виборча комісія України.

Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше з початку повномасштабного вторгнення росії відновила роботу Державного реєстру виборців. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

☝️ За його словами, запуск реєстру є базовою та необхідною умовою для можливої організації виборчого процесу в умовах дії воєнного стану.

📢 «Це фундаментальний крок для потенційної організації голосування під час війни», – наголосив Арахамія.

Він пояснив, що відновлення роботи реєстру відкриває можливість розпочати масштабну актуалізацію даних виборців. За період повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через бойові дії, внутрішнє переміщення населення та виїзд мільйонів громадян за кордон.

☝️ Арахамія підкреслив, що всі ці зміни мають бути коректно відображені в офіційних облікових даних. Це необхідно для забезпечення достовірності та прозорості можливого виборчого процесу в майбутньому.

Тим часом у Верховній Раді вже розпочали підготовку спеціального законопроєкту, який регулюватиме проведення виборів в умовах воєнного стану. Спікер парламенту Руслан Стефанчук раніше заявив, що такий закон матиме разовий характер і застосовуватиметься лише для конкретної виборчої кампанії.

Нагадаємо, питання проведення виборів під час війни залишається предметом активних політичних та правових дискусій, з огляду на безпекові ризики та необхідність дотримання демократичних стандартів навіть в умовах збройної агресії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із 19 населених пунктів

СУСПІЛЬСТВО

Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів – енергетики

ПОДІЇ

“Стоїмо там, де стоїмо” – Зеленський про питання територій у мирній угоді

ПОДІЇ

Як Росія веде війну проти українських біженців

СТОПФЕЙК

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії

ВАЖЛИВО

Mercedes-Benz заплатить майже $150 млн у справі про заниження шкідливих викидів

ПОДІЇ

Золото дорожчає другий тиждень поспіль і б’є рекорди

ЕКОНОМІКА

Маніпуляція: Україна готова «відмовитися від значної частини своєї території на невизначений термін, – BILD»

СТОПФЕЙК

Кошти російської війни: ціна агресії для диктатури

ВАЖЛИВО

Фейк: МЗС України переплутало Австралію з Австрією, висловлюючи співчуття жертвам теракту в Сіднеї

СТОПФЕЙК

Президент Азербайджану проігнорує саміт СНД на росії

ПОЛІТИКА

На фронті сьогодні поменшало боїв, ворог 27 разів атакував на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Лукашенко повідомив про «орєшнік», що може надати росія

ПОДІЇ

У столиці рф підірвали генерал-лейтенанта Генштабу зс росії

ВАЖЛИВО

Маслянисті плями в Одесі з’явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ