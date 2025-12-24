ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше з початку повномасштабного вторгнення росії відновила роботу Державного реєстру виборців. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

☝️ За його словами, запуск реєстру є базовою та необхідною умовою для можливої організації виборчого процесу в умовах дії воєнного стану.

📢 «Це фундаментальний крок для потенційної організації голосування під час війни», – наголосив Арахамія.

Він пояснив, що відновлення роботи реєстру відкриває можливість розпочати масштабну актуалізацію даних виборців. За період повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через бойові дії, внутрішнє переміщення населення та виїзд мільйонів громадян за кордон.

☝️ Арахамія підкреслив, що всі ці зміни мають бути коректно відображені в офіційних облікових даних. Це необхідно для забезпечення достовірності та прозорості можливого виборчого процесу в майбутньому.

Тим часом у Верховній Раді вже розпочали підготовку спеціального законопроєкту, який регулюватиме проведення виборів в умовах воєнного стану. Спікер парламенту Руслан Стефанчук раніше заявив, що такий закон матиме разовий характер і застосовуватиметься лише для конкретної виборчої кампанії.

Нагадаємо, питання проведення виборів під час війни залишається предметом активних політичних та правових дискусій, з огляду на безпекові ризики та необхідність дотримання демократичних стандартів навіть в умовах збройної агресії.