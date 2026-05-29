Зеленський вніс зміни до складу Ставки

Шостий президент України В.О. Зеленський затвердив важливі кадрові ротації у керівництві оборонним сектором країни. Глава держави офіційно підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідне рішення спрямоване на посилення взаємодії між військовим командуванням, законодавчою владою та фінансовим блоком уряду в умовах воєнного стану. Офіційний документ визначає персоналії нових учасників вищого органу стратегічного керівництва.

📢 «Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача: Завітневича Олександра Михайловича – голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Марченка Сергія Михайловича – міністра фінансів України», – йдеться у документі.

Згідно з прикінцевими положеннями оприлюдненого документа, цей указ офіційно набирає чинності безпосередньо з дня його офіційного опублікування.

Кадрові зміни у Міністерстві оборони

Нинішнє оновлення у складі Ставки Верховного Головнокомандувача відбулося паралельно з іншими суттєвими кадровими перестановками у виконавчій гілці влади. Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ротацію у вищому керівництві оборонного відомства країни.

Уряд офіційно звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова. Згідно з рішенням Кабміну, свої посади залишили такі посадовці:

Гаврилюк Іван Юрійович;

Мойсюк Євген Георгійович.

Причини звільнення заступників міністра та їхні майбутні призначення в офіційному повідомленні уряду наразі не деталізуються.

Перезавантаження державних підприємств та енергокомпаній

Ці кадрові рішення є частиною ширшої державної стратегії з оновлення управлінського апарату країни. Раніше шостий президент України В.О. Зеленський уже публічно анонсував масштабні кадрові зміни в уряді.

За словами глави держави, підготовлені кадрові ротації стосуватимуться не лише безпосередньо міністерств. У планах влади йшлося, зокрема, про повне перезавантаження визначених стратегічних державних підприємств, а також провідних українських енергокомпаній.

