ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський вніс зміни до складу Ставки

Денис Молотов
Зеленський вніс зміни до складу Ставки
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Зеленський В.О.

Шостий президент України В.О. Зеленський затвердив важливі кадрові ротації у керівництві оборонним сектором країни. Глава держави офіційно підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідне рішення спрямоване на посилення взаємодії між військовим командуванням, законодавчою владою та фінансовим блоком уряду в умовах воєнного стану. Офіційний документ визначає персоналії нових учасників вищого органу стратегічного керівництва.

📢 «Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача: Завітневича Олександра Михайловича – голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Марченка Сергія Михайловича – міністра фінансів України», – йдеться у документі.

Згідно з прикінцевими положеннями оприлюдненого документа, цей указ офіційно набирає чинності безпосередньо з дня його офіційного опублікування.

Кадрові зміни у Міністерстві оборони

Нинішнє оновлення у складі Ставки Верховного Головнокомандувача відбулося паралельно з іншими суттєвими кадровими перестановками у виконавчій гілці влади. Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ротацію у вищому керівництві оборонного відомства країни.

Уряд офіційно звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова. Згідно з рішенням Кабміну, свої посади залишили такі посадовці:

  • Гаврилюк Іван Юрійович;
  • Мойсюк Євген Георгійович.

Причини звільнення заступників міністра та їхні майбутні призначення в офіційному повідомленні уряду наразі не деталізуються.

Перезавантаження державних підприємств та енергокомпаній

Ці кадрові рішення є частиною ширшої державної стратегії з оновлення управлінського апарату країни. Раніше шостий президент України В.О. Зеленський уже публічно анонсував масштабні кадрові зміни в уряді.

За словами глави держави, підготовлені кадрові ротації стосуватимуться не лише безпосередньо міністерств. У планах влади йшлося, зокрема, про повне перезавантаження визначених стратегічних державних підприємств, а також провідних українських енергокомпаній.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський підтвердив факт надсилання офіційного листа своєму американському колезі Дональду Трампу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США планують скоротити участь у силах НАТО

ВАЖЛИВО

Рада ЄС виділила Україні майже 2,8 млрд євро

ВАЖЛИВО

Розширено фінансування оборонної ініціативи PURL для ЗСУ

ВЛАДА

Естонія створила новий дрон-перехоплювач P4P: Україна почала тестування

ТЕХНОЛОГІЇ

Масштабні руйнування в усіх районах Києва: кількість постраждалих зросла

ВАЖЛИВО

Олександр Усик переміг Ріко Верховена в Єгипті та захистив звання чемпіона світу

СПОРТ

Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я в документах через 40 років кар’єри

СУСПІЛЬСТВО

Як табір допомагає сором’язливим дітям знайти друзів

ОСВІТА

Європа починає думати, що путін розширить війну за межі України – WSJ

ПОДІЇ

Нижньотеплівська громада: мережа адмінпослуг для ВПО у регіонах України

ЛУГАНЩИНА

Атака «шахедів» на Запоріжжя: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Ворог здійснив 210 атак та запустив 5,5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

У мережі показали руйнування після удару по Києву – Український дім і Музей Чорнобиля серед пошкоджених об’єктів

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 173 бої, найбільше атак на двох напрямках

ВІЙНА

путін хотів показати силу, але підтвердив слабкість — Сибіга про масову атаку на Київ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип