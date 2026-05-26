Олексій Харченко очолив делегацію з Луганщини на IV Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві

Чотири роки поспіль наша держава успішно проводить масштабний Міжнародний саміт міст і регіонів. IV Саміт відбувся у вівторок, 26 травня 2026 року, у столиці України. Роботу заходу офіційно відкрив шостий президент України В.О. Зеленський. Офіційну делегацію від тимчасово окупованої Луганської області на зустрічі особисто очолив начальник обласної державної адміністрації Олексій Харченко. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Головною метою зустрічі лідерів стало залучення іноземних інвестицій у відновлення українських громад.

Глава держави висловив глибоку вдячність світовій спільноті за непохитну солідарність із нашою країною з перших днів війни. Зеленський підкреслив, що саме залізна воля простих громадян у всьому світі сформувала основу для подальших рішучих кроків урядів:

📢 «Із нами були і є думки мільйонів людей, які від перших хвилин російської агресії відчули всю її несправедливість і наглість та вирішили, що росію треба зупинити. Саме це рішення людей стало основою багатьох рішень лідерів країн, парламентів, бізнесів про підтримку України, нашого захисту, нашого народу. І це одна з ключових складових того, як нам вдається попри все захищати наші міста й села, наше життя, захищати нашу незалежність. А саме – завдяки спільності наших відчуттів із багатьма людьми світу й конкретно європейських країн, які свою свободу та незалежність цінують і саме тому допомагають нам захищати свободу й незалежність України».

Масштаби представництва на форумі та інтереси деокупованих територій

Поточного року захід об’єднав понад 500 авторитетних делегатів. Серед присутніх у залі зафіксували більше ніж 150 високопоставлених іноземних гостей. Мова йде про мерів європейських міст, керівників провінцій та дипломатів.

Надзвичайно важливим фактором стало те, що до активної роботи саміту безпосередньо долучилися лідери понад 200 українських територіальних громад.

Зеленський окремо наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна з нуля створила унікальні та гнучкі формати прямої взаємодії з міжнародними партнерами, серед яких – співпраця між громадами, містами та регіональними владами за участю урядовців.

Очільник Луганщини Олексій Харченко детально розкрив практичне значення цієї платформи для релокованих муніципалітетів сходу країни:

📢 «Такий формат спілкування надає можливість посилити партнерства між нашими та іноземними містами і регіонами. Допомагає залучити міжнародну підтримку для відновлення громад. Це вкрай важливо саме для громад Луганщини. Бо їхні території захоплені росією, інфраструктура та житло мають значні руйнування і після деокупації потребуватимуть відбудови. Тому ми постійно співпрацюємо з нашими партнерами над цим та іншими питаннями. Дякую Президентові та Уряду за можливість представити регіон Україні і Європі».

Інтеграція з Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську

Київський форум став головним стратегічним підготовчим майданчиком для обговорення питань цивільної стійкості напередодні ще масштабнішої події. Попереду — велика Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка цьогоріч пройде у польському місті Гданськ.

Офіційний Київ покладає великі надії на цю європейську платформу. Наша країна очікує на підписання конкретних контрактів та залучення великого європейського бізнесу до довгострокової індустріальної співпраці.

📢 «Наша країна очікує на реальні результати щодо відбудови, залучення європейського бізнесу до співпраці від міжнародної Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Гданську», – зазначив Володимир Зеленський.

Безпосередніми головними ініціаторами організації масштабного Міжнародного саміту міст і регіонів традиційно виступає Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Подія відбувається у щільній професійній співпраці з Офісом Президента України, а також із залученням фахівців Міністерства розвитку громад та територій України.

1 з 20

👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився у дистанційному форматі до розширеного засідання Національної ради безбар’єрності.