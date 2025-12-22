Понеділок, 22 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

У Раді опрацьовують питання можливих президентських виборів

Денис Молотов
У Раді опрацьовують питання можливих президентських виборів
Фото: голова фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія.

У Верховній Раді України формується робоча група для швидкого опрацювання питання можливого проведення виборів президента в умовах воєнного стану. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив голова фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія.

За його словами, обговорення відбуватиметься на базі профільного комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

📢 «Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів», — написав Арахамія у Telegram.

Він уточнив, що робоча група створюється відповідно до «попередніх домовленостей» між учасниками процесу. Також, за його словами, дату і час першого засідання буде повідомлено додатково. До участі в обговоренні пообіцяли запросити представників засобів масової інформації.

📢 «Робоча група формується згідно з попередньою домовленістю. Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ», — зазначив голова фракції.

У Раді опрацьовують питання можливих президентських виборів
Скриншот з соцмереж голови фракції партії «Слуга народу» Давіда Арахамії.

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні. У відповідь шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів за умови, якщо міжнародні партнери зможуть гарантувати безпеку їх проведення.

Крім того, 10 грудня Володимир Зеленський повідомив, що очікує від народних депутатів конкретних пропозицій щодо можливих механізмів проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

👉 Також раніше Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування обігової розмінної монети з «копійки» на «шаг». Саме це раніше запропонував Національний банк України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Чоловіку винесено вирок за ґвалтування та розбещення дітей

КРИМІНАЛ

Нідерланди прийматимуть Зеленського: мирні переговори та підтримка України

ПОЛІТИКА

На Одещині росіяни знищили склад з обігрівачами та бойлерами

ВІЙНА

Фейк: МЗС України переплутало Австралію з Австрією, висловлюючи співчуття жертвам теракту в Сіднеї

СТОПФЕЙК

Маніпуляція: Україна готова «відмовитися від значної частини своєї території на невизначений термін, – BILD»

СТОПФЕЙК

Прем’єр Португалії здійснив свій перший візит до Києва

ВАЖЛИВО

На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок – Генштаб

ВІЙНА

Ворог найактивніший на західних околицях Покровська, у Мирнограді поодинокі випадки інфільтрації противника – 7-й корпус ДШВ

ПОДІЇ

Духовний радник Трампа: корупція в Україні ускладнює допомогу

СУСПІЛЬСТВО

Знищено підводний човен рф у Новоросійську

ВАЖЛИВО

Зеленський у Варшаві – погана новина для рф

ВАЖЛИВО

Пам’ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці демонтують у Києві

СУСПІЛЬСТВО

Масована атака рф по інфраструктурі півдня Одещини

ВАЖЛИВО

Родина Мадуро потрапила під нові санкції США

ПОЛІТИКА

Одеські школи та дитсадки перевели на змішане навчання через безпекову ситуацію

ОСВІТА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ