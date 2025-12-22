У Раді опрацьовують питання можливих президентських виборів

У Верховній Раді України формується робоча група для швидкого опрацювання питання можливого проведення виборів президента в умовах воєнного стану. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив голова фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія.

За його словами, обговорення відбуватиметься на базі профільного комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

📢 «Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів», — написав Арахамія у Telegram.

Він уточнив, що робоча група створюється відповідно до «попередніх домовленостей» між учасниками процесу. Також, за його словами, дату і час першого засідання буде повідомлено додатково. До участі в обговоренні пообіцяли запросити представників засобів масової інформації.

📢 «Робоча група формується згідно з попередньою домовленістю. Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ», — зазначив голова фракції.

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні. У відповідь шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів за умови, якщо міжнародні партнери зможуть гарантувати безпеку їх проведення.

Крім того, 10 грудня Володимир Зеленський повідомив, що очікує від народних депутатів конкретних пропозицій щодо можливих механізмів проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

👉 Також раніше Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування обігової розмінної монети з «копійки» на «шаг». Саме це раніше запропонував Національний банк України.