Україна отримала додатково пускову установку ППО IRIS-T

Окупаційна російська армія продовжує вести проти України інтенсивну повітряну війну, щотижнево випускаючи сотні засобів ураження по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Масштаби нападів свідчать про наміри москви продовжувати максимальну ескалацію конфлікту.

За тиждень росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб (КАБ) і 108 ракет різних типів. Про це офіційно повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у неділю, 31 травня.

Глава держави зауважив, що усі ці масовані удари росіяни свідомо здійснюють по звичайній цивільній інфраструктурі — під ударом щодня опиняються житлові будинки, соціальні заклади та енергетичні об’єкти. Водночас українська сторона щоденно працює на дипломатичному та технічному рівнях, аби захисту від російського терору ставало більше.

Посилення ППО: пускова установка IRIS-T та дефіцит ракет

Головним практичним результатом міжнародної взаємодії за останні дні стало суттєве зміцнення протиповітряної оборони нашої країни. Зеленський підтвердив успішне прибуття нових засобів захисту неба від німецьких партнерів.

📢 «Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки», – розповів глава держави.

Наразі ключовим викликом для Сил оборони залишається саме стабільне постачання зенітних керованих ракет, оскільки висока інтенсивність ворожих нальотів призводить до швидкого виснаження наявних боєкомплектів.

Авіаційний пакет від Швеції та програма PURL

Окремо В.О. Зеленський відзначив нові «вагомі домовленості зі Швецією». Мова йде про формування чергового масштабного пакета оборонної підтримки, який буде спрямовано на суттєве посилення української бойової авіації сучасними літаками Gripen.

Окрім того, міжнародна коаліція продовжує розвивати фінансові інструменти підтримки українського ВПК:

На цьому тижні стало відомо про нові грошові внески країн-партнерів до спеціальної програми PURL. Ці ресурси спрямовуються на прискорене придбання та передачу ЗСУ американського військового обладнання. Головним пріоритетом у межах фондів залишається закупівля дефіцитних ракет для ППО та артилерійських систем.

Також шостий президент України висловив глибоке сподівання на подальше залучення провідних партнерів зі США та Європи до розбудови ефективного антибалістичного захисту. Цей напрям наразі визначено як один із ключових і безальтернативних пріоритетів для безпеки України.

Наслідки для агресора та єдина система захисту неба Європи

Створення щільного протиповітряного щита має не лише оборонне, а й стратегічне значення для перелому у війні.

📢 «Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною», – додав Зеленський.

Варто нагадати, що раніше В.О. Зеленський вже анонсував проведення серії важливих переговорів з європейськими лідерами. Головною темою цих зустрічей має стати практичне створення спільної інтегрованої системи захисту неба. Він окремо наголошував, що повна інтеграція України в загальноєвропейську систему безпеки є питанням стратегічного та остаточного вибору нашої держави.

👉 Також стало відомо, що адміністрація Сполучених Штатів Америки розпочинає масштабну перебудову своєї оборонно-промислової бази з метою забезпечення довгострокових постачань військової техніки.