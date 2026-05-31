Зафіксовано ймовірне місце розміщення ракет «Орєшнік» в Білорусі

Окупанти з рф продовжують використовувати територію Республіки Білорусь як стратегічний плацдарм для розгортання своїх зразків ракетного озброєння. Спроби приховати місця дислокації ракетних комплексів зазнали невдачі через активну роботу розвідувальних спільнот та аналіз космічних знімків.

Ракетний комплекс рф «Орєшнік» розміщений на території занедбаної нині авіабази у Могильовській області Білорусі. Про це повідомила опозиційна Спільнота залізничників Білорусі, яка відстежує переміщення військових вантажів.

Аналітики змогли покроково відновити логістичний маршрут доставки рашистського озброєння на територію сусідньої країни.

Логістичний маршрут: від Волгоградської області до Могильовщини

За офіційними даними моніторингового проєкту, наприкінці грудня 2025 року до району колишньої радянської авіабази Кричев-6 прибув великий та суворо засекречений військовий ешелон із росії.

Як стверджують автори детального розслідування, залізничне відправлення здійснювалося безпосередньо зі станції Капустин Яр у Волгоградській області рф. Саме там розташований відомий однойменний ракетний полігон, з якого російські війська раніше неодноразово запускали ракетний комплекс «Орєшнік» по території України.

Логістика залізничного перевезення:

Відправник. Офіційним відправником військового ешелону виступив 4-й Державний центральний міжвидовий полігон рф;

Отримувач. У ролі отримувача вантажу на білоруській території було вказано Управління військових сполучень Збройних сил Білорусі;

Склад поїзда. До складу ешелону входили 54 відкриті платформи та сім великих критих вагонів;

Характер вантажу. На залізничних платформах перевозилася важка колісна військова техніка, тоді як у критих вагонах знаходилося захисне спорядження та боєприпаси.

Станом на травень 2026 року вся доставлена російська техніка стабільно залишається на місці. Жодного зворотного відправлення вагонів чи платформ залізничники не зафіксували, а російський військовий контингент продовжує безперервно перебувати на об’єкті колишньої авіабази.

Верифікація розвідки та політичні заяви Мінська

Варто зазначити, що дані білоруського підпілля повністю збігаються з висновками міжнародних експертів. Наприкінці грудня 2025 року авторитетне міжнародне агентство Reuters із посиланням на аналіз свіжих супутникових знімків також впевнено повідомляло про фактичне розміщення комплексів «Орєшнік» на колишній авіабазі Кричев-6. За даними закордонної розвідки, перші масштабні будівельні роботи на цьому занедбаному об’єкті розпочалися ще влітку — між 4 та 12 серпня того ж року.

Ці події розгортаються на тлі заяв військово-політичного керівництва у Мінську:

У грудні 2025 року у Білорусі під час військових урочистостей вперше офіційно показали російський ракетний комплекс «Орєшнік»;

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко тоді заявив, що його країна прагне отримати від рф «максимум десяток» таких комплексів. Проте, точне місце майбутньої дислокації ракетних дивізіонів офіційно ніколи не розкривалося оборонними відомствами.

Згодом, завдяки моніторингу, стало відомо, що на території колишнього військового аеродрому Кричев-6 зафіксували активне розгортання та капітальне будівництво нової військової бази.

Бойове застосування та технічні збої російських ракет

Поява цього озброєння в Білорусі викликає серйозне занепокоєння, зважаючи на досвід його використання в ході війни. Окупанти вже завдавали ударів ракетами цього типу по району міста Біла Церква Київської області, здійснюючи пуски безпосередньо з вищезгаданого російського полігону Капустин Яр.

Втім, новітня російська зброя демонструє значні технічні проблеми. Пізніше стало відомо, що війська рф запустили дві балістичні ракети «Орєшнік» під час масованої атаки 24 травня, але одна з них через внутрішні технічні несправності вийшла з ладу та передчасно впала на території тимчасово окупованої Донецької області, не долетівши до цілі.

Розгортання таких систем у Білорусі є черговою спробою ядерного та стратегічного шантажу з боку кремля.