Понад 60 переселенців із Луганської області пройшли виїзний медогляд у Києві

На базі гуртожитку Лисичанської МВА у Києві проведено медичне обстеження внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганщини. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у суботу, 30 травня.

Фахівці КНП «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб» провели профілактичний виїзний захід, який організували безпосередньо на місці перебування ВПО. Закладом тимчасового розміщення громадян наразі повноцінно опікується Лисичанська міська військова адміністрація.

Рання діагностика інфекцій та штучний інтелект

Головною метою цього медико-соціального заходу стало оперативне попередження та рання високоточна діагностика легеневих, а також інших небезпечних інфекційних хвороб. Обстеження орієнтоване на найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб з Луганської області, які тривалий час перебувають в умовах евакуації та підвищеного психоемоційного навантаження.

Виїзну роботу на локації виконували досвідчені фахівці КНП «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб».

Під час проведення діагностичних процедур медики застосували новітні технологічні рішення:

Портативне рентгенівське обладнання. Мобільні цифрові комплекси дозволяють швидко виконувати знімки високої чіткості безпосередньо у непристосованих приміщеннях;

Інтегрована система штучного інтелекту. Спеціалізоване програмне забезпечення автоматично аналізує отримані цифрові рентгенограми органів грудної клітки, моментально підсвічуючи лікарю потенційні вогнища патологій чи затемнень;

Швидкі тести. Лабораторна група використовувала сучасні тест-системи для експрес-виявлення небезпечних збудників в організмі пацієнтів.

Завдяки автоматизації процесів та високій пропускній спроможності апаратури, рентгенологічне дослідження легень та органів грудної клітки всього за один день безперешкодно пройшли понад 50 громадян з-поміж мешканців гуртожитку. Окрім цього, з метою виявлення прихованих інфекційних захворювань, медики провели профільне експрес-тестування, яким було додатково охоплено 18 людей.

Важливість контролю за контагіозними хворобами

Медичні фахівці Луганського обласного центру окремо наголошують, що подібні регулярні моніторингові заходи є критично важливим та безальтернативним компонентом регіональної системи охорони здоров’я. Більшість небезпечних інфекційних захворювань на початкових етапах розвитку мають абсолютно прихований (безсимптомний) клінічний перебіг.

При цьому такі хвороби часто характеризуються високим рівнем контагіозності (заразності). В умовах компактного проживання людей у гуртожитках це становить значні ризики для загальної громадської безпеки.

Своєчасне та регулярне медичне обстеження внутрішньо переміщених осіб дозволяє виявити небезпечні легеневі патології на ранніх стадіях. Це суттєво підвищує загальну ефективність усього подальшого терапевтичного лікування, мінімізує ризик розвитку хронічних ускладнень, а головне — надійно запобігає неконтрольованому поширенню інфекцій всередині великих житлових колективів.

За офіційними підсумковими даними Луганської ОВА, загалом безкоштовними якісними послугами обласного медичного центру під час цього планового виїзного візиту скористалися понад 60 людей з-поміж внутрішньо переміщених громадян. Практика проведення таких медичних десантів у хаби та місця проживання ВПО продовжуватиметься й надалі.

