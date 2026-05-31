На кордоні з рф Естонія встановила стаціонарні комплекси виявлення БпЛА

Країни Балтії продовжують послідовно посилювати оборонні та моніторингові спроможності на своїх зовнішніх рубежах. Головна увага наразі приділяється протидії гібридним загрозам та несанкціонованому проникненню повітряних об’єктів у суверенний авіапростір.

Естонія розгортає перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу БпЛА на кордоні з росією. Нове технологічне обладнання вже успішно працює на окремих критичних ділянках, а до кінця поточного року планується повністю покрити всю прикордонну лінію. Про це повідомляє естонський національний мовник ERR.

Спеціалізовані комплекси дозволяють фіксувати навіть малорозмірні повітряні цілі на низьких висотах, що суттєво підвищує загальний рівень обізнаності прикордонної служби.

Географія розгортання та комбінований підхід МВС

Зазначається, що інноваційні стаціонарні системи спостереження вже офіційно запущені та несуть цілодобове чергування на трьох стратегічних ділянках південно-східного сухопутного кордону. Йдеться про лінію між тристоронньою точкою Естонія–Латвія–росія та прикордонним районом Лухамаа.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, відомство має чіткий графік масштабування цього проєкту.

Комплексний підхід Естонії до охорони кордону передбачає:

Стаціонарні комплекси. До кінця року планується повністю покрити подібними радіолокаційними та оптичними системами весь східний кордон країни;

Мобільні системи спостереження. Окрім постійних постів, прикордонна служба активно використовує пересувні платформи для оперативного посилення контролю на окремих тимчасово вразливих ділянках;

Окрім постійних постів, прикордонна служба активно використовує пересувні платформи для оперативного посилення контролю на окремих тимчасово вразливих ділянках; Випередження графіка. Наразі будівельні та монтажні роботи на об’єктах просуваються згідно з планом або навіть із суттєвим випередженням затверджених термінів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро офіційно заявив, що впровадження таких сучасних технологій є невіддільною частиною ширшої державної стратегії з посилення національної безпеки. За його словами, останні інциденти з іноземними дронами в Балтійському регіоні лише підтверджують високу актуальність та своєчасність цих технічних рішень. Зараз урядовці проводять активні закупівлі додаткового обладнання для наступних ділянок.

Фінансування Євросоюзу та загальний щит НАТО

Цей прикордонний інфраструктурний проєкт має не лише локальне, а й загальноєвропейське значення. Фінансування програми частково здійснюється за безпосередньої фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програм захисту зовнішніх рубежів.

У Таллінні окремо наголошують, що розвиток інтегрованих систем спостереження та раннього виявлення БпЛА має кардинально підвищити безпеку не лише самої Естонії, а й усього східного кордону ЄС.

Посилення технічного моніторингу відбувається паралельно з нарощуванням суто військового компонента Альянсу в регіоні. Раніше у міжнародних ЗМІ з’явилася інформація про те, що НАТО планує створити окрему спеціалізовану структуру. Цей орган сприятиме максимально швидкому і безперешкодному розгортанню передових сил швидкого реагування на території Латвії та Естонії у разі прямого військового конфлікту з російською федерацією.

