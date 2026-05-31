ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На кордоні з рф Естонія встановила стаціонарні комплекси виявлення БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
На кордоні з рф Естонія встановила стаціонарні комплекси виявлення БпЛА
Фото: стаціонарні системи виявлення та моніторингу БпЛА на кордоні з росією / ERR / 30.05.2026

Країни Балтії продовжують послідовно посилювати оборонні та моніторингові спроможності на своїх зовнішніх рубежах. Головна увага наразі приділяється протидії гібридним загрозам та несанкціонованому проникненню повітряних об’єктів у суверенний авіапростір.

Естонія розгортає перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу БпЛА на кордоні з росією. Нове технологічне обладнання вже успішно працює на окремих критичних ділянках, а до кінця поточного року планується повністю покрити всю прикордонну лінію. Про це повідомляє естонський національний мовник ERR.

Спеціалізовані комплекси дозволяють фіксувати навіть малорозмірні повітряні цілі на низьких висотах, що суттєво підвищує загальний рівень обізнаності прикордонної служби.

Географія розгортання та комбінований підхід МВС

Зазначається, що інноваційні стаціонарні системи спостереження вже офіційно запущені та несуть цілодобове чергування на трьох стратегічних ділянках південно-східного сухопутного кордону. Йдеться про лінію між тристоронньою точкою Естонія–Латвія–росія та прикордонним районом Лухамаа.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, відомство має чіткий графік масштабування цього проєкту.

Комплексний підхід Естонії до охорони кордону передбачає:

  • Стаціонарні комплекси. До кінця року планується повністю покрити подібними радіолокаційними та оптичними системами весь східний кордон країни;
  • Мобільні системи спостереження. Окрім постійних постів, прикордонна служба активно використовує пересувні платформи для оперативного посилення контролю на окремих тимчасово вразливих ділянках;
  • Випередження графіка. Наразі будівельні та монтажні роботи на об’єктах просуваються згідно з планом або навіть із суттєвим випередженням затверджених термінів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро офіційно заявив, що впровадження таких сучасних технологій є невіддільною частиною ширшої державної стратегії з посилення національної безпеки. За його словами, останні інциденти з іноземними дронами в Балтійському регіоні лише підтверджують високу актуальність та своєчасність цих технічних рішень. Зараз урядовці проводять активні закупівлі додаткового обладнання для наступних ділянок.

Фінансування Євросоюзу та загальний щит НАТО

Цей прикордонний інфраструктурний проєкт має не лише локальне, а й загальноєвропейське значення. Фінансування програми частково здійснюється за безпосередньої фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програм захисту зовнішніх рубежів.

У Таллінні окремо наголошують, що розвиток інтегрованих систем спостереження та раннього виявлення БпЛА має кардинально підвищити безпеку не лише самої Естонії, а й усього східного кордону ЄС.

Посилення технічного моніторингу відбувається паралельно з нарощуванням суто військового компонента Альянсу в регіоні. Раніше у міжнародних ЗМІ з’явилася інформація про те, що НАТО планує створити окрему спеціалізовану структуру. Цей орган сприятиме максимально швидкому і безперешкодному розгортанню передових сил швидкого реагування на території Латвії та Естонії у разі прямого військового конфлікту з російською федерацією.

👉 Також нагадаємо, що окупаційна російська армія продовжує вести проти України інтенсивну повітряну війну, щотижнево випускаючи сотні засобів ураження по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Західні виробники зброї шикуються в чергу, щоб протестувати свої технології на війні в Україні – ЗМІ

ПОДІЇ

Оголошено логістичний локдаун: Україна нищитиме тил армії рф

ВАЖЛИВО

Допомога фронту: Луганщина пришвидшила виділення коштів та посилила контроль над витратами

ЛУГАНЩИНА

Керівник ЦПД про заяву рф щодо ЗАЕС: “Намагається брехнею перекрити як власний удар в Румунії, так і атаку на саркофаг ЧАЕС”

ПОДІЇ

США планують наростити виробництво зброї для України

ВАЖЛИВО

Луганців запрошують долучитися до заходів, що відбудуться в рамках 88-річчя від Дня утворення області

ВПО

Сіверськодонецька МВА виплатила 1,4 млн грн військовим громади та їхнім сім’ям

ЛУГАНЩИНА

У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика

КРИМІНАЛ

Засуджено енергетика з Луганщини за державну зраду та пособництво ворогу

КРИМІНАЛ

Кабмін виділив 10,8 млрд грн на виробництво та закупівлю озброєння

ВАЖЛИВО

Співробітника ТЦК арештовано за побиття чоловіка у Тернополі

ВАЖЛИВО

Президент Польщі Навроцький запропонував позбавити Зеленського Ордена Білого Орла

ПОЛІТИКА

У Грузії відкрили винний погріб Сталіна з 40 тисячами пляшок раритетного вина

СУСПІЛЬСТВО

Стрес після обстрілу: чому вас трусить і що робити

СУСПІЛЬСТВО

Нижньотеплівська громада: мережа адмінпослуг для ВПО у регіонах України

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип