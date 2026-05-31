Внаслідок російських атак на Сумщині поранені пошкоджено інфраструктуру, є поранені

Окупанти не припиняють здійснювати щоденні повітряні удари по прикордонних районах Сумської області, використовуючи для терору мирного населення широкий спектр ударних безпілотних літальних апаратів. Чергові нальоти ворожих дронів призвели до травмування цивільних громадян та значних руйнувань житлового сектору.

У Сумській області внаслідок російських атак поранені двоє чоловіків. Також суттєво пошкоджено житлові будинки, ключові об’єкти інфраструктури та приватні підприємства. Про це офіційно інформує Національна поліція України у неділю, 31 травня.

Наразі у постраждалих населених пунктах тривають першочергові роботи з ліквідації наслідків прильотів.

Удар по автомобілю у Краснопільській громаді

Один із ворожих ударів прийшов на територію Краснопільської територіальної громади, яка безпосередньо межує з державним кордоном. Тут російські загарбники застосували тактику полювання за цивільним транспортом.

Внаслідок прямого влучання ворожого розвідувально-ударного дрона в рухомий цивільний автомобіль отримав поранення 58-річний чоловік. Постраждалого оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Окрім повної руйнації самого транспортного засобу, вибуховою хвилею та уламками було суттєво пошкоджено розташовану поруч адміністративну будівлю місцевого лісгоспу, а також вщент знищено один приватний житловий будинок.

Масштабні руйнування цивільних об’єктів у Шосткинській громаді

Не менш важкими виявилися наслідки повітряного нападу окупантів і в іншому промисловому центрі регіону. Внаслідок удару російського безпілотника постраждав 78-річний чоловік.

Спеціалісти зафіксували значні пошкодження щільної міської забудови. Загалом у Шосткинській громаді під вогневий удар та дію вибухової хвилі потрапив довгий перелік об’єктів:

Важливі об’єкти місцевої критичної інфраструктури;

Два приватні продуктові магазини та міська автомийка;

Капітальна будівля міської автостанції;

17 багатоповерхових житлових будинків (вибиті вікна, пошкоджені дахи та балкони);

Одно з діючих виробничих підприємств;

Три приватні домоволодіння у житловому секторі;

Приміщення центральної аптеки та кількох місцевих закладів освіти;

Два легкові автомобілі, що були припарковані на узбіччі.

Безпосередньо на місцях усіх влучань з самого ранку активно працювали слідчо-оперативні групи поліції та експерти-вибухотехніки. Правоохоронці детально задокументували наслідки атак, покроково зафіксували всі наявні руйнування та зібрали необхідні речові докази чергових воєнних злочинів РФ для майбутніх міжнародних трибуналів.

Супутній терор: майже тисяча ударів по Запоріжжю

Ці події розгортаються на тлі загальної інтенсифікації бойових дій на усій лінії фронту. Варто нагадати, що російські війська протягом минулої доби також здійснили рекордні 976 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цих чергових масованих атак на півдні країни, на жаль, загинули двоє осіб, а ще семеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

👉 Від початку доби 30 травня відбулося 232 бойові зіткнення. Зазначається, що противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб.