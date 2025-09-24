Середа, 24 Вересня, 2025
Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі території

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна має всі можливості повернути свої території. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

☝️ Трамп зазначив, що після ознайомлення з військовою та економічною ситуацією в Україні й росії, а також з урахуванням проблем, які війна створила для рф, він дійшов висновку: за підтримки Євросоюзу Україна здатна відновити свої кордони.

📢 «Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє для рф, я вважаю, що Україна за підтримки Євросоюзу має всі можливості боротися та повернути всю свою територію назад у її первісному вигляді», – написав Трамп.

Він підкреслив, що відновлення початкових кордонів можливе «з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО».

📢 «Відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?», – додав американський президент.

Трамп охарактеризував росію як «колоса на глиняних ногах». Також Трамп зазначив, що війна триває вже понад три з половиною роки, тоді як справжня військова потуга змогла б завершити її менш ніж за тиждень.

📢 «Коли мешканці москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!», – підкреслив він.

Трамп вважає, що росія та особисто владімір путін перебувають у серйозній економічній скруті. А тому саме зараз для України настає час рішучих дій.

📢 «Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО міг робити з нею все, що забажає. Удачі всім!», – підсумував президент США.

👉 Нагадаємо, 22 вересня у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Китай та Індію у фінансуванні війни, яку росія продовжує вести проти України. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня

