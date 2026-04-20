Удар БпЛА по Великому Бурлуку: постраждали троє цивільних

У ніч проти 20 квітня російські окупаційні війська атакували Великий Бурлук Харківської області за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Унаслідок ворожого влучання зафіксовано поранення серед мирного населення та значні руйнування житлового сектору. Про це 20 квітня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ворожі дрони поцілили у триквартирний житловий будинок, що призвело до займання на площі 200 квадратних метрів. Вогонь охопив приватні оселі, створивши загрозу для всього кварталу.

📢 «Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим», — йдеться у повідомленні відомства.

Постраждалі та руйнування

За наявною інформацією, травми різного ступеня тяжкості отримали троє мешканців будинку. На місці події оперативно працювали медичні бригади рятувальної служби.

📌 Загальна ситуація з обстрілами 20 квітня:

Київщина: У Броварському районі ворожі безпілотники пошкодили приватні будинки, відомо про одного пораненого.

Дніпропетровщина: У Кривому Розі зафіксовано влучання «шахедів» в об'єкт інфраструктури. Наразі там триває аварійно-рятувальна операція. Також вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Чернігівщина: Раніше повідомлялося про атаку на Прилуки, де постраждав цивільний та виникла пожежа в райвідділі поліції.

🛡️ Робота екстрених служб

Станом на ранок 20 квітня всі осередки займань у Великому Бурлуці ліквідовано. Фахівці ДСНС продовжують огляд територій та документування наслідків обстрілів.

ℹ️ Ситуація в інших регіонах, що зазнали атак БпЛА, залишається під контролем профільних служб, тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах інфраструктури.