У НАТО оцінили шанси класичної військової перемоги рф

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, висловив скептичне ставлення щодо можливості швидкого завершення війни класичною військовою перемогою однієї зі сторін. Своєю оцінкою поточної ситуації на полі бою він поділився в ефірі Radio NV.

За словами адмірала, головною перешкодою для швидкого прориву та звільнення територій є масштабна присутність окупаційного контингенту.

📢 «Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів», — пояснив Бауер.

Він наголосив, що вибити таку кількість військ — надзвичайно складне завдання, і міжнародна спільнота має винести з цього серйозний урок.

Аналіз минулих помилок: «Якби дали все у 2022-му»

Адмірал Бауер відверто визнав, що затримки у постачанні західного озброєння на початку повномасштабного вторгнення суттєво вплинули на нинішню конфігурацію фронту. Він вважає, що вікно можливостей у 2022 році могло призвести до зовсім іншого фіналу:

📢 «Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим», — заявив голова Військового комітету НАТО.

Попри складність ситуації на фронті, Бауер переконаний, що москва вже зазнала стратегічного фіаско. На його думку, Росія втратила суб’єктність і перетворилася на сателіта Пекіна.

Ключові тези адмірала щодо статусу рф:

  • Залежність від КНР: Без підтримки Китаю росія не змогла б продовжувати війну такої інтенсивності.
  • Відсутність сценаріїв перемоги: З військової точки зору Бауер не бачить жодного варіанту, за якого росія могла б вийти з цього конфлікту переможцем.
Нагадаємо

Поки на Заході аналізують сценарії завершення війни, на самій росії готують підґрунтя для розширення агресії. Нагадаємо, що в Держдумі просувають законопроєкт, який дозволить володимиру путіну офіційно використовувати армію в інших країнах під приводом «захисту російських громадян». Це свідчить про наміри кремля зберігати інструменти для дестабілізації сусідніх держав і в майбутньому.

👉 Також у п’ятницю, 17 квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про призов громадян із-поміж офіцерів запасу на військову службу.

