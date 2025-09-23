Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай та Індію у фінансуванні війни, яку росія продовжує вести проти України. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня, він наголосив, що ці держави є головними покупцями російської нафти, чим підтримують військову агресію москви.

📢 «Китай та Індія є основними спонсорами війни, яка триває, продовжуючи купувати російську нафту», – заявив американський лідер.

Він також звернув увагу, що навіть деякі союзники по НАТО не відмовилися від закупівлі значних обсягів російських енергоносіїв.

📢 «Але, що неприпустимо, навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Про що, як ви знаєте, я дізнався близько двох тижнів тому і був дуже незадоволений. Подумайте про це: вони фінансують війну проти самих себе. Хто, в біса, коли-небудь про таке чув? Це ганьба», – підкреслив Трамп.

Крім того, президент США пригрозив москві «потужними тарифами», якщо кремль не погодиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

📢 «У разі, якщо росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати готові ввести дуже сильні потужні тарифи, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того, щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зараз зібралися тут, повинні приєднатися до нас і прийняти точно такі ж заходи», – заявив він, додавши, що планує обговорити це питання з європейськими партнерами.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї наголошував, що Пекін не може допустити поразки росії у війні проти України. Офіційно Китай продовжує демонструвати «нейтралітет», однак його дії свідчать про повну підтримку кремля.

☝️ Також нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 22 вересня, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку оголосив про офіційне визнання Палестини.