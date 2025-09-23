Вівторок, 23 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай та Індію у фінансуванні війни, яку росія продовжує вести проти України. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня, він наголосив, що ці держави є головними покупцями російської нафти, чим підтримують військову агресію москви.

📢 «Китай та Індія є основними спонсорами війни, яка триває, продовжуючи купувати російську нафту», – заявив американський лідер.

Він також звернув увагу, що навіть деякі союзники по НАТО не відмовилися від закупівлі значних обсягів російських енергоносіїв.

📢 «Але, що неприпустимо, навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Про що, як ви знаєте, я дізнався близько двох тижнів тому і був дуже незадоволений. Подумайте про це: вони фінансують війну проти самих себе. Хто, в біса, коли-небудь про таке чув? Це ганьба», – підкреслив Трамп.

Крім того, президент США пригрозив москві «потужними тарифами», якщо кремль не погодиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

📢 «У разі, якщо росія не готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати готові ввести дуже сильні потужні тарифи, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття. Але для того, щоб ці тарифи були ефективними, європейські країни, всі ви, хто зараз зібралися тут, повинні приєднатися до нас і прийняти точно такі ж заходи», – заявив він, додавши, що планує обговорити це питання з європейськими партнерами.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї наголошував, що Пекін не може допустити поразки росії у війні проти України. Офіційно Китай продовжує демонструвати «нейтралітет», однак його дії свідчать про повну підтримку кремля.

☝️ Також нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 22 вересня, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку оголосив про офіційне визнання Палестини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Герасимов регулярно бреше путіну — Reuters

ПОДІЇ

путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України – ЗМІ

ПОДІЇ

Запчастини та обслуговування Mazda 5: поради та ціни

СУСПІЛЬСТВО

Ворожий удар по Укрзалізниці: 26 поїздів слідують із затримкою

ПОДІЇ

Результати роботи СБУ на Луганщині: десятки ударів і сотні уражених ворогів

ЛУГАНЩИНА

Президент Чехії закликав НАТО збивати російські літаки

ВАЖЛИВО

Помилки при виборі презервативів: що врахувати

СУСПІЛЬСТВО

Волгоградський НПЗ на росії зазнав удару й зупинив виробництво

ВАЖЛИВО

Діти з Коломийчиської громади відпочили в «Артеку» та на Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Полтавщина: російські окупанти зруйнували АЗС, є поранений

ВІЙНА

Релокація та нові можливості: історії підприємців з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

ВАЖЛИВО

Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

ПОДІЇ

В Україні посилять безпеку у школах: Рада ухвалила закон

ВЛАДА

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

ТЕХНОЛОГІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"