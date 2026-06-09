Біля Ормузької протоки зазнав аварії бойовий вертоліт США Apache

Американський важкий ударний вертоліт AH-64 Apache зазнав аварії та впав у море під час виконання бойового завдання неподалік стратегічної Ормузької протоки. Про це офіційно повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на власні поінформовані джерела у Пентагоні та Центральному командуванні США. Інцидент стався у понеділок, 8 червня, під час планового виліту на патрулювання акваторії.

За словами безпосередніх співрозмовників видання, бойовий гелікоптер Apache армії США розбився поблизу іранського узбережжя. Завдяки миттєвому розгортанню пошуково-рятувальної операції ВМС, обох членів екіпажу (пілотів) вдалося оперативно знайти у воді та врятувати. Наразі їхній стан стабільний, обох доставили на борт американського авіаносця.

Офіційні представники оборонного відомства наголошують, що наразі інцидент ретельно розслідується спеціальною комісією. На цей час точно не відомо, чи був гвинтокрил Apache збитий прямим іранським вогнем, чи на борту стався збій двигуна, чи виникла якась інша проблема, пов’язана зі складними погодними умовами у пустельній зоні.

Операція з деблокування судноплавства

Падіння гвинтокрила відбулося у момент найвищого військового напруження, коли в останні дні Ізраїль та Іран обмінялися прямими масованими ракетними ударами, атакуючи Хайфу та нафтохімічні об’єкти в Махшахрі.

Американське командування залучило значні сили для стабілізації ситуації в морі:

Військові використовували гелікоптери Apache, важкі озброєні безпілотники MQ-9 Reaper, палубні штурмовики F/A-18 Hornet та новітні багатоцільові літаки п’ятого покоління F-35;

Авіаційна операція проводиться з метою повного деблокування Ормузької протоки для більшості цивільних комерційних перевезень та нафтових танкерів;

Завдання гвинтокрилів. Ударні машини AH-64 Apache, озброєні високоточними ракетами Hellfire, патрулюють акваторію переважно для стримування атак швидкісних малих човнів КВІР та ефективного збивання іранських дронів-камікадзе.

Статистика втрат авіації США з початку конфлікту

Поточна катастрофа стала прецедентом для американського контингенту, який раніше втрачав у протистоянні переважно роботизовані системи та дистанційно керовані апарати.

Від початку війни у регіоні, Іран зміг збити близько 30 американських розвідувально-ударних безпілотників великої дальності типу MQ-9 Reaper. Окрім того, кілька американських швидкісних винищувачів було втрачено внаслідок трагічних інцидентів, пов’язаних із ворожим та «дружнім» вогнем під час відбиття нічних ракетних нальотів. Проте цей випадок є першим підтвердженим фактом втрати елітного ударного вертольота Apache у межах цього конфлікту.

Ситуація для американських баз у регіоні залишається стабільно небезпечною. Нагадаємо, від початку великої війни наприкінці лютого іранські проксі-угруповання та регулярні підрозділи за допомогою ракет та безпілотників пошкодили щонайменше 20 військових об’єктів та баз США на Близькому Сході. Це змушує Вашингтон нарощувати інтенсивність превентивних ударів по пускових майданчиках КВІР.

👉 Також раніше стало відомо, що Ізраїлю та Ірану потрібно негайно зупинити небезпечний обмін масованими ударами. Про це офіційно заявив Президент США Дональд Трамп