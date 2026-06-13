Атака КАБами: масштабні наслідки ударів по Дніпропетровщині

росіяни завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по ринку у селищі Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це офіційно повідомив голова обласної ради Микола Лукашук у Телеграм у суботу, 13 червня.

Загалом протягом доби під ударами опинилися кілька районів області. Правоохоронці фіксують значні руйнування цивільних об’єктів. За даними Національної поліції, внаслідок російських ударів по регіону одна людина загинула, а ще 13 отримали травми різного ступеня важкості.

Синельниківський район: бомбардування Васильківки

За словами Миколи Лукашука, Васильківську громаду атакували 12 КАБів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух керованих авіабомб на Дніпропетровську область близько 05:00 ранку. Ворог декілька разів цілив авіабомбами безпосередньо по селищу.

Внаслідок масованого нальоту на території місцевого ринку виникла велика пожежа. Також у Дніпропетровській ОВА уточнили, що шестеро постраждалих наразі госпіталізовані до медичних закладів. Серед них 40-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Руйнування цивільного сектору у громаді:

повністю зруйновано один багатоквартирний житловий будинок;

значних пошкоджень зазнали вісім магазинів та 10 критично важливих торгових павільйонів;

пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі та приватний автомобіль.

Окрім цього, у Синельниківському районі ворог активно застосував FPV-дрони. Під удари безпілотників потрапили Петропавлівська та Шахтарська громади. Загалом у районі постраждали 9 людей.

Нікопольщина: обстріли зі ствольної артилерії та FPV-дронів

Нікопольський район також зазнав інтенсивних ворожих атак протягом поточної доби. Російські війська спрямували понад 10 FPV-дронів на Покровську та Червоногригорівську громади.

Наслідки ворожих ударів по Нікопольському району:

постраждали дві людини, зокрема підліткове поранення отримав 14-річний хлопець;

значних пошкоджень зазнали місцева адміністративна будівля та приватні магазини;

руйнувань зазнали один приватний будинок та господарчі надвірні споруди.

Безпосередньо по місту Нікополю ворог застосував ствольну артилерію. Внаслідок артилерійського обстрілу житлових кварталів міста було поранено жінку.

Криворіжжя та Кам’янське: атаки на інфраструктуру

На Криворіжжі напружена ситуація фіксувалася з вечора. Ще 12 червня ворог атакував ударними безпілотниками Грушівську та Зеленодольську громади.

Внаслідок цих обстрілів було серйозно пошкоджено місцеву цивільну інфраструктуру. Через атаку загинув 60-річний чоловік. Ще один 63-річний місцевий житель отримав поранення, йому надають допомогу.

Окремо під ударом опинилося місто Кам’янське. Російський боєприпас поцілив по інфраструктурі міста. Наразі правоохоронці спільно з екстреними службами працюють на місцях прильотів. Поліція ретельно фіксує руйнування та документує наслідки воєнних злочинів РФ.

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👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 12 червня, на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Ворог завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу.