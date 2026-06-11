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США завдадуть потужного удару по Ірану сьогодні вночі – Трамп

Денис Молотов
Денис Молотов
США завдадуть потужного удару по Ірану сьогодні вночі – Трамп
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Американські військові завдадуть “дуже сильного удару” по Ірану. Про це офіційно повідомив президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social в четвер, 11 червня.

Трамп написав: «Сполучені Штати завдадуть дуже сильного удару по Ірану… сьогодні вночі. У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об’єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою. Це чудово працює як для Венесуели, так і для США».

США завдадуть потужного удару по Ірану сьогодні вночі – Трамп 01
Скриншот офіційних повідомлень 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 11.06.2026
Твердження про знищення іранської оборони

Окрім анонсу нових нічних атак, американський лідер дав оцінку поточному стану оборонного комплексу протилежної сторони. Трамп вчергове заявив, що ключові військові компоненти Ірану вже нібито повністю «зникли».

За словами президента США, йдеться про знищення таких засобів захисту країни:

  • Військово-морських сил (ВМС);
  • Військово-повітряних сил (ВПС);
  • діючих радіолокаційних систем;
  • комплексів протиповітряної оборони (ППО).
Ескалація конфлікту та закриття Ормузької протоки

Нагадаємо, 10 червня Дональд Трамп уже офіційно попередив, що Іран «заплатить ціну». Американський лідер аргументував це тим, що офіційна іранська влада занадто затягнула мирні переговори. Подібні заяви лунали на тлі проведення, як зазначив Трамп, «найуспішнішої блокади в історії морської війни».

Сьогодні вночі Сполучені Штати вже завдали масованих ударів по багатьох цілях на іранській території. Представники Білого дому та військове командування пояснили ці дії безпосередньою відповіддю на «невиправдану та тривалу агресію» з боку Тегерана.

У свою чергу керівництво Ірану ухвалило радикальне рішення у відповідь на дії Вашингтона. Офіційний Тегеран заявив про повне перекриття стратегічної Ормузької протоки через триваючі військові атаки з боку США.

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