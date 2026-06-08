Європейські лідери потужно висунули ультиматум путіну

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції після тривалих закритих переговорів із шостим президентом України В.О. Зеленським виступили з консолідованою жорсткою вимогою до російської федерації. Вони закликали кремль негайно припинити вогонь і без зволікань розпочати повноцінні переговори щодо завершення війни. Окрім того, західні партнери вперше офіційно окреслили п’ять ключових умов майбутньої мирної угоди. Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg, посилаючись на текст спільної декларації та джерела в дипломатичних колах.

Двостороння зустріч у форматі «Євротрійки» відбулася в Лондоні на тлі серйозних геополітичних зрушень.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон наголосили, що будь-який майбутній документ має гарантувати виключно справедливий і тривалий мир для всього європейського континенту, а не перетворитися на чергову оперативну паузу для переозброєння агресора.

П’ять фундаментальних умов для завершення війни

У спільній офіційній заяві лідери чотирьох держав чітко окреслили базові рамки, за межі яких європейська дипломатія не вийде під час майбутніх консультацій.

Затверджений пакет вимог включає такі капітальні пункти:

Припинення бойових дій. росія повинна офіційно погодитися на повне та верифіковане зупинення вогню на всіх ділянках фронту;

росія повинна офіційно погодитися на повне та верифіковане зупинення вогню на всіх ділянках фронту; Стартова лінія. Чинна лінія бойового зіткнення має стати виключно технічною відправною точкою для початку мирних переговорів, а не юридичним кордоном;

Чинна лінія бойового зіткнення має стати виключно технічною відправною точкою для початку мирних переговорів, а не юридичним кордоном; Недоторканність кордонів. Міжнародно визнані державні кордони України зразка 1991 року в жодному разі не можуть змінюватися за допомогою військової сили;

Міжнародно визнані державні кордони України зразка 1991 року в жодному разі не можуть змінюватися за допомогою військової сили; Гарантії та іноземні контингенти. Надання Україні залізобетонних гарантій безпеки, зокрема через розгортання на лінії розмежування багатонаціональних сил безпеки під егідою європейських країн;

Надання Україні залізобетонних гарантій безпеки, зокрема через розгортання на лінії розмежування багатонаціональних сил безпеки під егідою європейських країн; Фінансова відповідальність. Збереження всіх заморожених російських суверенних активів на західних рахунках до повного відшкодування москвою завданих війною матеріальних та інфраструктурних збитків.

Європейські лідери також повністю підтримали нещодавню ініціативу В.О. Зеленського щодо необхідності організації прямих переговорів із володимиром путіним, але за обов’язкової прямої участі США та ключових європейських країн як гарантів дотримання домовленостей.

Санкційний тиск та ознаки внутрішньої кризи в росії

Важливим елементом посилення переговорних позицій Києва має стати подальше нарощування економічних обмежень проти кремля, який наразі зазнає серйозних фінансових втрат.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас виступила з окремою заявою, закликавши союзників максимально посилити тиск на москву:

📢 «Коаліція партнерів має діяти рішуче. В росії з’являються дедалі чіткіші ознаки зростання внутрішнього соціального та економічного невдоволення війною серед населення через високу інфляцію та дефіцит робочих місць. москва зараз об’єктивно зацікавлена у завершенні конфлікту через виснаження ресурсів, тому першим безальтернативним кроком має стати припинення вогню на наших умовах», – підкреслила Кая Каллас.

Масштабний дипломатичний наступ став прямим продовженням подій поточного тижня. Нагадаємо, 4 червня В.О. Зеленський надіслав відкритий лист путіну із пропозицією провести особисту зустріч на території нейтральної третьої країни, щоб зупинити кровопролиття. Попри те, що глава кремля 5 червня на економічному форумі в Петербурзі демонстративно відкинув цю пропозицію, назвавши її «хамством», успішні нічні удари українських дронів по базі ВМФ у Кронштадті та ураження Чонгарського мосту змусили європейських партнерів зафіксувати свою непохитну позицію сили, продемонструвавши путіну, що час працює проти нього.

👉 Також нагадаємо, що Україна розпочала масштабну та скоординовану операцію із примусу росії до миру. Наразі Сили оборони намагаються втілити в життя той самий стратегічний задум з перерізання “сухопутного коридору в Крим“