Запуск ракет і безпілотників: Іран атакував об’єкти США

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив про запуск ракет і безпілотників у напрямку американських об’єктів у регіоні. Про це стало відомо з офіційних публікацій КВІР у соціальних мережах та повідомлень іранських мас-медіа. Цю інформацію також підтверджує та поширює телеканал CNN.

У деталях міжнародних зведень наводиться, що ця заява Ірану з’явилася невдовзі після дій Вашингтона. США офіційно заявили про удар по іранських цілях. Американська атака стала безпосередньою відповіддю на збиття вертольота Apache.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував дії своєї країни як «потужну і рішучу реакцію». Одразу після цього іранська сторона перейшла до дій у відповідь.

За інформацією іранських медіа, під час конфлікту вибухи були зафіксовані у кількох точках. Наразі удари та наслідки зафіксували на таких територіях:

на території іранського міста Сірік;

на території іранського міста Мінаб;

на іранському острові Кешм.

Передумови початку нового протистояння

Головною передумовою теперішньої ескалації стала офіційна заява Дональда Трампа, яку він зробив у вівторок. Згідно з цими даними, Іран збив американський бойовий вертоліт Apache. Вказане повітряне судно виконувало планове патрулювання біля Ормузької протоки у нічний час.

Президент США одразу пообіцяв відповісти на цей акт агресії. Проте американський лідер спочатку не розкрив точних подробиць майбутніх військових дій своєї країни.