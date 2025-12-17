Тендер на проєктування дороги через «Буковель» скасовано

Тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги в Івано-Франківській області, яка мала пролягати через курорт «Буковель», було скасовано. Про це у середу, 17 грудня, повідомило Державне агентство розвитку громад та територій.

📢 У відомстві зазначили, що «Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області скасувала тендер за кодом 021:2015-71320000-7 “Послуги з інженерного проєктування”, який передбачав пошук виконавця для розробки проєктної документації на будівництво автомобільної дороги на ділянці від с.Бистриця до с.Яблуниця через с.Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область».

Підставою для скасування тендеру офіційно вказано відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

☝️ Нагадаємо, резонанс навколо цього проєкту виник після того, як начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області подав заяву на звільнення. Це сталося після оголошення тендеру на проєктування дороги до Буковелю без погодження з профільним державним агентством.

3 грудня в системі Prozorro обласна служба оголосила закупівлю на розробку проєктної документації для нового будівництва автодороги на маршруті Бистриця – Яблуниця через Поляницю. Очікувана вартість робіт становила 33,7 млн гривень.

Разом із тим, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 1,5 млрд грн на проєкти відбудови в Київській області. А також 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відновлення й утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах.

Нагадаємо також, що торік з державного бюджету на відновлення автомобільних доріг у прифронтових областях було спрямовано 2,38 млрд гривень.