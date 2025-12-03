Верховна Рада України ухвалила бюджет 2026

Верховна Рада 3 грудня підтримала бюджет 2026, і таким чином ухвалила один із ключових державних документів наступного року. Як наголосив народний депутат Ярослав Железняк, за бюджет 2026 проголосували 257 депутатів. У першому ж абзаці він уточнив, що зарплати вчителів зростуть одразу у два етапи: на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Це рішення стало одним із найпомітніших елементів нового фінансового плану.

📊 У тексті документа передбачено підвищення мінімальної зарплати з 8 000 грн до 8 647 грн. Одночасно зростає і загальний прожитковий мінімум, який збільшується з 2 920 грн до 3 209 грн.

📊 Окремо оновлюється прожитковий мінімум для працездатних громадян — він зростає з 3 028 грн до 3 328 грн, а для тих, хто втратив працездатність, — з 2 361 грн до 2 595 грн. Так уряд коригує соціальні стандарти, які давно вже не відповідають рівню цін.

Як раніше зазначив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Гетманцев, у документі з’явилися й додаткові новації. Він підкреслив:

📢 «Вдалося підвищити зарплати вчителів до 36 тисяч гривень — це мінімальна зарплата. Без збільшення навантаження на них». За його словами, підвищення зарплат відбуватиметься у два передбачені етапи.

Рішення ухвалене з урахуванням можливостей бюджету 2026 і стало важливою частиною соціальної політики держави.

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб)👇

Окремим пунктом зафіксовано частку ПДФО, яка залишається в місцевих бюджетах. Вона складатиме 64% від суми податку, і ці кошти залишатимуться у громадах. Це має посилити фінансову спроможність місцевого самоврядування, яке в умовах воєнного часу стикається з підвищеним навантаженням.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що бюджет 2026 зберігає ключові пріоритети: фінансування сектору безпеки і оборони, підтримку освіти, соціальний захист громадян та низку інших напрямів. Він уточнив, що доходи державного бюджету становитимуть 2,918 трлн грн. Серед джерел збільшення доходів — надходження від підвищення ставки оподаткування прибутку банків з 25% до 50%.

За словами Марченка, видатки бюджету визначені на рівні 4,781 трлн грн. До другого читання було збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд грн. Додаткові кошти направлять на поступове підвищення оплати праці педагогів, придбання пасажирських вагонів та реалізацію державної житлової політики.

Граничний дефіцит держбюджету також переглянули. Його обсяг збільшено майже на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн. Рівень дефіциту складає 18,5% ВВП, що відповідає прогнозованим параметрам воєнної економіки.

Окрема частина бюджету 2026 стосується фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з документом, на ці потреби передбачено 2,806 трлн грн, або 27,2% ВВП. Це найбільша стаття витрат.

Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа підтвердила, що після проходження комітету громадам додали ще 4% ПДФО, довівши загальну частку до 64%. Додатково місцеві бюджети отримають кошти на розрахунки за енергоносії та погашення заборгованостей за різницею в тарифах, щоб уникнути підвищення комунальних тарифів для населення.

Проєкт бюджету 2026 був схвалений у першому читанні 22 жовтня. Після доопрацювання Кабмін передав його до Верховної Ради 5 листопада. Проте процес погодження був непростим, оскільки частина депутатів наполягала на оновленні влади, а інші зосереджувались на реформах правоохоронних органів і пропозиціях до змін у бюджет 2026.