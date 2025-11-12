Середа, 12 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Суд заарештував Ігоря Миронюка у справі про розкрадання «Енергоатому»

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд заарештував Ігоря Миронюка у справі про розкрадання «Енергоатому»

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі про розкрадання «Енергоатому». Одним із них став ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, якому, за даними слідства, приписують участь у масштабній корупційній схемі. Про це повідомило Суспільне у середу, 12 листопада.

☝️ Суд ухвалив рішення взяти Миронюка під варту до 8 січня 2026 року, визначивши альтернативу у вигляді застави в 126 млн грн.

Як повідомив прокурор, Миронюк не лише виконував роль у схемі «відмивання» коштів «Енергоатому», а й сприяв залученню бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана до оборудки.

📢 Водночас адвокат підозрюваного заявив, що обвинувачення є «навмисно завищеними», і наголосив, що Миронюк не мав офіційних повноважень у Міненерго чи «Енергоатомі» та ніколи не обіймав посаду радника міністра.

Після заслуховування сторін суд частково задовольнив клопотання прокурора. У разі внесення застави Миронюк зобов’язаний буде:

  • не залишати межі Києва та Київської області;
  • прибувати за викликом прокурора чи суду;
  • не контактувати з іншими підозрюваними та свідками;
  • повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
  • здати закордонні паспорти;
  • носити електронний браслет.

Захист вже оголосив про намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

📄 Нагадаємо, 10 жовтня НАБУ та САП повідомили про початок операції «Мідас», спрямованої на викриття корупційних схем у сфері енергетики на суму понад 100 млн доларів. У справі фігурують восьмеро осіб, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов. П’ятеро підозрюваних наразі перебувають під вартою.

За версією слідства, до схеми також міг бути причетним Герман Галущенко, нинішній міністр юстиції, який раніше очолював Міністерство енергетики.

НАБУ вже оприлюднило чотири серії записів розмов фігурантів і заявило, що публікації продовжаться.

👉 Також стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення взяти під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію в «Енергоатомі».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Швеція заявляє про прогрес у фінансуванні угоди щодо Gripen

ВАЖЛИВО

Здатна летіти до 3 тис. км та не потребує схвалення союзників: The Independent порівняв ракету “Фламінго” з “Tomahawk”

ПОДІЇ

Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

ПОЛІТИКА

Трамп заявив про близьке завершення шатдауну у США

ВАЖЛИВО

російські війська просуваються на Покровському напрямку повільно, зазнаючи великих втрат: в ISW назвали причину

ПОДІЇ

Рибалки з Європи відправляють в Україну рибальські сітки для захисту від російських дронів

ПОДІЇ

Стало відомо, які гранти дає держава на відкриття свого бізнесу

ВЛАДА

У Дніпрі завершили розбір завалів будинку, куди влучив дрон рф

ВАЖЛИВО

Затримано військових, які намагалися продати понад пів тонни вибухівки

КРИМІНАЛ

Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria

ВАЖЛИВО

В СБУ повідомили про «запальний жовтень» для окупантів

ЛУГАНЩИНА

Відеофейк: Українські військові погрожують дружині Чарлі Кірка

СТОПФЕЙК

Прем’єр Хорватії спростував заяви Угорщини про нестачу потужностей Адріатичного нафтопроводу

ПОЛІТИКА

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру: пошкодження у трьох областях

ВАЖЛИВО

Кількість поранених після атаки “шахедів” у Харкові зросла

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"