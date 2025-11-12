Суд заарештував Ігоря Миронюка у справі про розкрадання «Енергоатому»

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі про розкрадання «Енергоатому». Одним із них став ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, якому, за даними слідства, приписують участь у масштабній корупційній схемі. Про це повідомило Суспільне у середу, 12 листопада.

☝️ Суд ухвалив рішення взяти Миронюка під варту до 8 січня 2026 року, визначивши альтернативу у вигляді застави в 126 млн грн.

Як повідомив прокурор, Миронюк не лише виконував роль у схемі «відмивання» коштів «Енергоатому», а й сприяв залученню бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана до оборудки.

📢 Водночас адвокат підозрюваного заявив, що обвинувачення є «навмисно завищеними», і наголосив, що Миронюк не мав офіційних повноважень у Міненерго чи «Енергоатомі» та ніколи не обіймав посаду радника міністра.

Після заслуховування сторін суд частково задовольнив клопотання прокурора. У разі внесення застави Миронюк зобов’язаний буде:

не залишати межі Києва та Київської області;

прибувати за викликом прокурора чи суду;

не контактувати з іншими підозрюваними та свідками ;

; повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

здати закордонні паспорти ;

; носити електронний браслет.

Захист вже оголосив про намір оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

📄 Нагадаємо, 10 жовтня НАБУ та САП повідомили про початок операції «Мідас», спрямованої на викриття корупційних схем у сфері енергетики на суму понад 100 млн доларів. У справі фігурують восьмеро осіб, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов. П’ятеро підозрюваних наразі перебувають під вартою.

За версією слідства, до схеми також міг бути причетним Герман Галущенко, нинішній міністр юстиції, який раніше очолював Міністерство енергетики.

НАБУ вже оприлюднило чотири серії записів розмов фігурантів і заявило, що публікації продовжаться.

👉 Також стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення взяти під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію в «Енергоатомі».