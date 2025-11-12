Середа, 12 Листопада, 2025
Плівки Міндіча: суд заарештував «рьошика» у справі про корупцію в «Енергоатомі»

Денис Молотов
Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення взяти під варту Ігоря Фурсенка, якого підозрюють у справі про корупцію в «Енергоатомі». Про це повідомило Суспільне.

☝️ Згідно з рішенням суду, запобіжним заходом для Фурсенка – тримання під вартою до 8 січня. Передбачено можливість внесення застави у розмірі 95 млн грн.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) уточнив, що прокурори САП наполягали на значно вищій сумі — 254 млн грн. Це стало б найбільшою заставою серед усіх фігурантів гучної корупційної справи.

📄 У так званих «плівках Міндіча» йдеться, що Ігор Фурсенко влаштувався до компанії Fire Point, яка займається виробництвом ракет «Фламінго», аби мати можливість виїжджати за кордон. Плівки Міндіча: суд заарештував «рьошика» у справі про корупцію в «Енергоатомі»

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП провели масштабну антикорупційну операцію «Мідас», спрямовану на виявлення схем відмивання коштів «Енергоатома» у великих обсягах.

Згідно з офіційною інформацією, зловмисники легалізували близько 100 млн доларів через структури, пов’язані з офісом екснардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також заявив, що Тимур Міндіч, бізнесмен, який має стосунок до справи, мав вплив на високопосадовців. Зокрема, на міністра юстиції Германа Галущенка (очолював Мінпаливенерго) та секретаря РНБО Рустема Умєрова (обіймав посаду міністра оборони України).

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

