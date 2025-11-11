Вівторок, 11 Листопада, 2025
Денис Молотов
Корупційна справа «Мідас»: за участі міністра Галущенка проводяться слідчі дії

Міністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це повідомило відомство у вівторок, 11 листопада.

📢 «Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку», – йдеться у повідомленні.

Корупційна справа «Мідас»: за участі міністра Галущенка проводяться слідчі діїУ міністерстві підкреслили, що Герман Галущенко, який раніше очолював Міністерство енергетики, надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

📢 «З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій», – зазначили у Мін’юсті.

Як відомо, вранці 10 листопада НАБУ та САП оголосили про масштабну операцію «Мідас». Дії спрямовані на викриття корупційних схем в енергетичному секторі. Зокрема, щодо відмивання коштів «Енергоатома».

Пізніше було встановлено, що учасники схеми легалізували близько $100 млн через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача.

Увечері цього ж дня на корупційний скандал відреагував й шостий президент України Володимир Зеленський, заявивши:

📢 «Вироки мають бути. Кожен, хто будував ці схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь».

