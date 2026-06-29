Судитимуть «воєнкома лнр», який 8 років відправляв земляків на війну проти України

Служба безпеки України офіційно завершила досудове розслідування стосовно очільника так званого «військового комісаріату лнр по м. Ровеньки». Протягом восьми років зловмисник активно комплектував незаконні збройні формування окупантів місцевими жителями. Наразі СБУ передала до суду обвинувальний акт за фактами вчинення воєнних злочинів.

Слідством встановлено, що до 2014 року правопорушник проходив службу в російській армії, а згодом переїхав на Луганщину, де обіймав керівну посаду на одному з місцевих вугледобувних підприємств. З початком російської агресії на сході України він одразу перейшов на бік ворога і отримав від загарбників призначення на посаду «воєнкома» в окупованому місті Ровеньки.

Насильницька мобілізація та «м’ясні штурми»

За матеріалами кримінального провадження, з листопада 2014 року по вересень 2022 року поплічник загарбників систематично забезпечував проведення «призову» місцевих жителів до лав так званої «народної міліції лнр».

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року цей процес під керівництвом фігуранта набув виключно насильницького характеру. Чоловіків віком від 18 до 55 років масово й примусово схоплювали та без жодної попередньої військової підготовки кидали на передову у складі регулярних військ рф для ведення бойових дій проти Сил оборони України.

Ті громадяни, які намагалися будь-яким чином уникнути примусової служби в армії агресора, піддавалися жорсткому кримінальному переслідуванню та репресіям з боку каральних органів квазіреспубліки.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази та свідчення безпосередніх мешканців Луганщини, яких окупаційний «військкомат» у Ровеньках примусово відправив на фронт. Постраждалі опинилися у вирі «м’ясних штурмів» проти українських захисників. Деякі змогли вижити лише завдяки тому, що вчасно потрапили в полон до Збройних сил України.

Розшук та загроза ув’язнення

Наразі колаборанта офіційно оголошено у розшук. СБУ передала до суду матеріали, за якими він обвинувачується за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою взаємною змовою групою осіб).

За скоєння цих воєнних злочинів фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування забезпечували співробітники слідчого підрозділу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що за доказовою базою Служби безпеки України тривалі терміни ув’язнення заочно отримали троє колишніх українських посадовців. На початку повномасштабного вторгнення рф ці особи перейшли на бік ворога і добровільно очолили окупаційний орган влади у Луганській області.