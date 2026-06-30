Україна готова ділитися досвідом у сфері безпеки з Південною Кореєю

Україна офіційно заявила про готовність ділитися з Республікою Корея своїм унікальним практичним досвідом у сфері безпеки та пропонує Сеулу стратегічне, взаємовигідне партнерство. Таке рішення є відповіддю на стрімке зростання глобальних загроз через активну військову співпрацю росії та КНДР. Про це у вівторок, 30 червня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй офіційній сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Через участь КНДР у війні проти України та підтримку режиму в Пхеньяні, москва експортує нестабільність на Корейський півострів. Навпаки, Україна готова експортувати безпеку та ділитися своїм досвідом. Ми пропонуємо нашим партнерам у РК взаємовигідне партнерство у сфері безпеки», — наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Зв’язок між демілітаризованою зоною та українським фронтом

У рамках свого офіційного візиту Андрій Сибіга відвідав демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє Корейський півострів. За словами міністра, перебування на цій історичній межі дає чітке розуміння того, що сучасна глобальна безпека є абсолютно взаємопов’язаною.

📢 «Стає цілком зрозуміло, що глобальна безпека безпосередньо взаємопов’язана. За цією лінією стоїть тоталітарний режим, який активно допомагає росії знищувати мирні українські міста. Через небезпечні дії Пхеньяна та москви ця історична лінія тепер фізично пов’язана з нашими власними лініями фронту в Україні», — зазначив міністр.

Він підкреслив, що Південна Корея свого часу досягла колосального успіху саме завдяки рішучому захисту власної свободи, міжнародній солідарності та непохитним гарантіям безпеки. Збереження суверенітету, свободи та демократичного вибору — це саме те, за що сьогодні безкомпромісно бореться український народ.

Андрій Сибіга також провів історичні паралелі, зауваживши, що справжній мир ніколи не підтримується пустими клаптиками паперу, як-от колишній Будапештський меморандум, а виключно силою реального стримування. Як і Республіка Корея, Україна зараз прагне до повного самозабезпечення, розбудови надійної системи протиповітряної оборони та створення передової, потужної оборонної промисловості, що дозволить запобігти будь-якій майбутній агресії.

Перспективи співпраці: зустріч очільників МЗС

У ході відрядження Андрій Сибіга провів плідні переговори з очільником Міністерства закордонних справ Південної Кореї Чо Хьоном. Сторони детально обговорили ключові напрямки двосторонніх відносин та практичні кроки для поглиблення взаємодії.

За інформацією пресслужби МЗС України, міністри зосередилися на шляхах активізації політичного діалогу на найвищому рівні, розширенні економічних і ділових зв’язків, а також залученні корейського бізнесу до майбутнього повоєнного відновлення України. Окрему увагу приділили поглибленню співпраці у сфері безпеки.

Андрій Сибіга детально поінформував колегу Чо Хьона про поточну складну ситуацію на полі бою, зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, а також про останні технологічні досягнення українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

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Нагадаємо, що цей візит є частиною ширшого азійського турне очільника українського МЗС. Раніше повідомлялося, що Андрій Сибіга здійснить офіційні візити до Південної Кореї та Японії. Були заплановані інтенсивні переговори з високопосадовцями та провідними підприємцями обох держав.

👉 Також раніше Україна і Угорщина офіційно відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.