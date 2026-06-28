Словаччина планує на саміті НАТО заблокувати фінансову та військову допомогу Україні

Словаччина планує на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) офіційно заблокувати ухвалення рішень щодо виділення подальшої фінансової та військової допомоги Україні. Про таку позицію Братислави відкрито заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє словацьке інформаційне видання Aktuality.

За словами очільника уряду, починаючи з неділі він ініціює проведення спеціальної зустрічі на найвищому конституційному рівні країни. У цих переговорах візьме безпосередню участь міністр оборони республіки Роберт Каліняк.

Головне завдання запланованих консультацій — сформувати чіткі інструкції для словацьких представників. Уряд прагне, щоб національна делегація вирушила на міжнародний саміт в Анкару без юридичного мандата, який дозволяв би «залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків» на користь Києва.

Заяви про загрозу Третьої світової війни

Своє рішення заблокувати підтримку України Роберт Фіцо аргументував ризиками масштабної ескалації глобального збройного конфлікту через «випадкові» інциденти на європейському просторі.

📢 «Ви знаєте, що може статися? Сюди прилетить безпілотник, навмисно чи ненавмисно, він впаде на багатоквартирний будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас може бути Третя світова війна», — стверджує словацький прем’єр-міністр.

Зважаючи на такі міркування, чиновник «від імені Словаччини» публічно оголосив, що «жодної підтримки війни» з боку його кабінету не буде.

📢 «Словаччина не оплачуватиме військові витрати України», — запевнив керівник уряду.

Разом із тим, прем’єр визнав реалістичність міжнародних процесів і зазначив, що самотуж не здатний перешкодити ухваленню рішень іншими суверенними державами, які, за його висловлюванням, «хочуть готуватися до війни».

Попередні контакти та двосторонні відносини

Попри жорстку публічну позицію Братислави щодо військових питань, дипломатичний діалог між країнами на інших напрямках продовжується. Нагадаємо, нещодавно під час офіційної зустрічі у Брюсселі шостий президент України та словацький прем’єр-міністр детально обговорили процеси української європейської інтеграції, підсумки проведеного саміту країн «Групи семи» (G7), а також питання практичної взаємодії в енергетичній сфері.

Під час тих перемовин В.О. Зеленський запросив Роберта Фіцо відвідати Україну з офіційним візитом.

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