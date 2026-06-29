рф вдарила дроном по маршрутці в Запоріжжі: троє загиблих

Війська рф атакували за допомогою ударного безпілотного літального апарата пасажирське маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок прямого влучання у цивільний транспортний засіб є жертви та поранені серед пасажирів. Про черговий кривавий злочин окупантів у понеділок, 29 червня, офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За початковими даними очільника ОВА, одразу після вибуху було відомо про трьох постраждалих цивільних осіб — травм та осколкових поранень зазнали двоє чоловіків і одна жінка. На місце трагедії оперативно прибули екіпажі екстрених служб та медики, які невідкладно розпочали надання першої допомоги.

Стрімке зростання кількості жертв під час рятувальної операції

Невдовзі після перших повідомлень із місця події ситуація суттєво погіршилася. Керівник військової адміністрації Іван Федоров оприлюднив оновлені дані, зазначивши, що двоє людей померли від отриманих травм безпосередньо на місці атаки, а загальна кількість постраждалих стрімко зросла до шести осіб. Серед поранених пасажирів було зафіксовано дитину.

За кілька годин надійшла ще одна трагічна звістка з лікарні. Медикам не вдалося врятувати життя однієї з пасажирок приміського транспорту.

📢 «На жаль, кількість загиблих та постраждалих зросла. У кареті швидкої померла важкопоранена жінка. На зараз, троє загиблих та сім поранених», — констатував очільник Запорізької ОВА.

Наразі усім пораненим громадянам надається повний комплекс необхідної медичної допомоги у профільних закладах міста. Правоохоронні органи та профільні служби продовжують детально документувати черговий факт порушення законів та звичаїв війни з боку російських окупаційних підрозділів.

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👉 Також нагадаємо, що російські агресори завдали ракетного удару по Дніпру з ранку в понеділок, 29 червня. Внаслідок ворожої атаки зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури, є загиблі та велика кількість постраждалих