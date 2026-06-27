Джей Ді Венс до Ірану: на насильство буде відповідь насильством

Іран офіційно підписав угоду про припинення вогню, і Сполучені Штати Америки повністю виконали всі свої зобов’язання за цим документом. Однак у разі подальших провокацій на насильство буде відповідь насильством. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у суботу, 27 червня.

Американські збройні сили завдали серії вогневих ударів по військових об’єктах на території Ірану. Ця операція стала прямою відповіддю на чергову атаку іранського безпілотного літального апарата по цивільному вантажному судні в акваторії Ормузької протоки. Наразі кожна зі сторін конфлікту звинувачує іншу у грубому порушенні умов перемир’я, про яке лідери держав домовилися минулого тижня.

📢 «Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми дотрималися її. Якщо у них є розбіжності щодо того, як виконується ця угода, вони можуть просто зателефонувати. Але на насильство буде відповідь насильством», — чітко підкреслив Джей Ді Венс.

Загострення ситуації та взаємні звинувачення

Ескалація у стратегічно важливому регіоні розпочалася після атаки на цивільне судноплавство. Нагадаємо, напередодні, 26 червня, президент США Дональд Трамп публічно звинуватив офіційний Тегеран у зриві домовленостей та безглуздому порушенні чинного режиму припинення вогню, що згодом призвело до залучення Центрального командування США для захисту морських коридорів.

Передісторія дипломатичного врегулювання

Як відомо, 17 червня Сполучені Штати Америки та Іран у дистанційному форматі підписали двосторонній меморандум щодо повного припинення воєнних дій та відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку. Цей документ мав стати фундаментальною основою для подальшого напрацювання деталізованих пунктів підсумкової угоди.

Згідно з початковим планом, на фіксацію та юридичне закріплення всіх умов довготривалого перемир’я сторонам відводилося 60 днів. Проте останні події в акваторії протоки та вимушена військова відповідь США поставили стабільність цього процесу під серйозний сумнів.