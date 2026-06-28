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рф атакувала Запоріжжя авіабомбами: вісім поранених, дитина у важкому стані

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала Запоріжжя авіабомбами: вісім поранених, дитина у важкому стані 03
Фото: наслідки російської атаки КАБами на Запоріжжя / Запорізька ОВА/ 28.06.2026

російські агресори атакували керованими авіабомбами (КАБ) Запоріжжя недільного ранку, 28 червня. Внаслідок чергового акту терору проти цивільного населення зафіксовані значні руйнування, виникла пожежа, а кількість постраждалих стрімко збільшується. Про наслідки ударів по обласному центру поінформував начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

📢 «росіяни недільного ранку ударили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка», — написав очільник області у перших повідомленнях з місця події. Посадовець також оприлюднив відеокадри, на яких зафіксовано, як рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно виносять поранених людей зі зруйнованих будівель.

Стрімке зростання кількості поранених та важкий стан дитини

За уточненою інформацією від медиків та ОВА, масштаби травмувань виявилися значно більшими. Окупаційні війська застосували для обстрілу житлових кварталів та інфраструктури міста керовані авіаційні бомби, що призвело до великої кількості постраждалих.

Наразі офіційно відомо про 8 поранених мешканців через атаку росіян на Запоріжжя. Особливо трагічною є ситуація з наймолодшими жителями міста: серед постраждалих зафіксовано двоє дітей. Стан одного з них — п’ятирічного хлопчика — медики наразі оцінюють як важкий. Лікарі роблять усе можливе для порятунку його життя та стабілізації стану.

Перед безпосередніми вибухами Повітряні сили Збройних сил України оперативно попереджали про фіксацію пусків ворожих ракет та КАБів у напрямку Запоріжжя та його найближчого передмістя. Навіть після бомбового удару в регіоні тривала повітряна тривога, зумовлена новою загрозою застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів.

Наслідки нічного терору України

Варто нагадати, що цей ранковий обстріл став продовженням масованої повітряної атаки, яку загарбники розпочали ще з вечора суботи. Загалом росіяни атакували Україну вісьмома ракетами та 142 дронами різних типів. Завдяки професійним діям підрозділів протиповітряної оборони більшість ворожих повітряних цілей було успішно знищено.

Вчергове головною ціллю для масованого удару ворог обрав Київ. У столиці України, зокрема у Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків та влучань за кількома адресами виникли пожежі у складських та житлових зонах, де також зафіксовані постраждалі серед мирного населення.

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