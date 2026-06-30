Більшість росіян готова підтримати завершення війни «вже завтра» – опитування

Переважна більшість росіян — рекордні 81% опитаних — висловили повну готовність підтримати офіційне рішення про завершення повномасштабної війни проти України «вже завтра». Відповідні аналітичні дані напередодні оприлюднив Інститут конфліктології та аналізу росії (ІКАР), який наразі базується і здійснює діяльність у Києві.

Спеціалізоване соціологічне опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю в період з 11 по 26 травня поточного року і сукупно охопило 1600 респондентів у різних регіонах держави-агресора. За твердженням експертів-соціологів, зафіксована кількість охочих негайно припинити бойові дії виявилася максимальною за весь час із моменту початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Для порівняння, упродовж усього 2023 року цей показник стабільно тримався у межах 72–75%.

Водночас у російському суспільстві стрімко зменшується прошарок радикально налаштованих громадян. Кількість осіб, які виступають за ведення війни без жодних часових рамок і виключно до «повної перемоги», скоротилася з 13% до мінімальних 9%. Це найнижчий показник від початку збройної агресії кремля.

Війна знову стала головною проблемою у повсякденному житті

Аналітики зазначають, що тема воєнних дій росії проти України знову повернулася на першу сходинку у переліку найбільш актуальних для населення проблем, випередивши навіть такі традиційно гострі соціальні чинники, як низький рівень заробітних плат та високі ціни на товари.

Зокрема, війну як головну проблему своєї країни назвали 33% опитаних громадян. Натомість низькі зарплати та високі споживчі ціни вважають першочерговим клопотом 24% і 18% респондентів відповідно.

«Війна з фонової події знову стала важливим фактором повсякденного життя росіян», — підкреслюють у своєму звіті профільні експерти дослідницького центру ІКАР.

Крім того, згідно з отриманими даними, 58% жителів рф переконані, що ключовим пріоритетом діяльності володимира путіна у 2026 році має стати саме завершення бойових дій. Також необхідне невідкладне покращення загального фінансового стану населення. При цьому близько трьох чвертей (73%) респондентів безапеляційно заявили, що за жодних обставин не підтримають потенційне рішення влади про оголошення другої хвилі мобілізації. За проведення повторної примусової мобілізаційної кампанії виступають лише 11% опитаних.

Окремий блок дослідження стосувався цифрових обмежень в інтернеті. Категорично проти можливого блокування популярного месенджера Telegram виступили 67% респондентів. А ідею запровадження так званих «білих списків» дозволених сайтів не підтримали 55% громадян. Фахівці пояснюють це тим, що подібні заборони каральних органів безпосередньо руйнують звичний побутовий уклад життя різних соціальних груп.

Паливна криза, атаки дронів та сплеск запитів у пошуковій системі «Яндекс»

На тлі масштабної внутрішньої паливної кризи та регулярних успішних атак українських безпілотників росіяни почали масово і самостійно шукати в інтернет-просторі інформацію про конкретні терміни закінчення війни. Лише за один тиждень у період з 22 по 28 червня кількість прямих запитів «коли закінчиться СВО» у російському пошуковику «Яндекс» досягла рекордної позначки у 137 тисяч разів.

Як випливає з офіційних внутрішніх даних сервісу, цей показник став абсолютним максимумом за весь час ведення бойових дій. На це першочергово звернули увагу розслідувачі незалежного медіапроєкту «Можем объяснить». Попередній піковий сплеск інтересу фіксувався на тижні з 11 по 17 травня, коли Збройні сили України здійснили масштабну та результативну атаку дронами на москву та підмосков’я. Тоді росіяни запитували про терміни закінчення так званої операції понад 107 тисяч разів.

Паралельно у столичній агломерації рф спостерігається стрімке зростання інтересу до локацій об’єктів цивільної оборони. Протягом травня 2026 року мешканці москви та підмосков’я шукали адреси найближчих бомбосховищ, де можна гарантовано сховатися від нальотів безпілотних літальних апаратів, 33,7 тисячі разів. Для порівняння, у січні 2025 року подібних пошукових сесій було зафіксовано лише 10,5 тисячі. Це свідчить про триразове зростання тривожності населення.

Ще помітнішим виявився інтерес до безпілотної авіації як такої. У травні 2026 року жителі московського регіону зверталися до «Яндекса» із загальним технічним запитом «БпЛА» рекордні 785 тисяч разів проти всього 163 тисяч у січні 2025 року.

Нагадаємо, чинний російський правитель володимир путін на тлі перенесення бойових дій на територію рф стрімко втрачає особисту довіру населення. Його суспільний рейтинг лише за один тиждень впав одразу на 5% після останньої масованої повітряної атаки на москву. Він досягнув свого абсолютного історичного мінімуму за весь час ведення агресивної війни проти України.

👉 Також стало відомо, що Пекін наполегливо закликав Україну і росію невідкладно відновити прямі переговори щодо остаточного завершення повномасштабної війни.