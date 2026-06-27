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Інвалідність після «мобілізації»: кримінальне провадження щодо дій працівників поліції та ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
Інвалідність після «мобілізації»: кримінальне провадження щодо дій працівників поліції та ТЦК
The Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / Telegram

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини оприлюднив офіційну заяву щодо резонансного інциденту, який призвів до каліцтва цивільного громадянина. За фактом можливого перевищення службових повноважень представниками правоохоронних органів та військкомату (ТЦК та СП) наразі відкрито кримінальне провадження.

Омбудсман висловив чітку і безкомпромісну позицію щодо неприпустимості свавілля з боку силових структур:

📢 «Я неодноразово наголошував: жодні завдання держави не можуть виправдовувати порушення прав людини. Однак випадки можливого незаконного застосування сили працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК та СП продовжують фіксуватися».

Важкі наслідки інциденту на Чернівеччині

Новий випадок правопорушення було виявлено на Буковині. За інформацією правозахисників, у Чернівецькій області чоловік отримав тяжку травму — перелом шийки стегна. За його словами, тілесні ушкодження були завдані працівниками поліції та працівниками ТЦК та СП. Наслідки виявилися надзвичайно серйозними: чоловіку встановлено групу інвалідності, а його життя зазнало суттєвих змін.

Попри очевидну суспільну небезпеку події та значну шкоду для здоров’я потерпілого, місцеві правоохоронні органи не поспішали з належним правовим оформленням. Уповноважений підкреслив:

📢 «Особливе занепокоєння викликає те, що попри тяжкість обставин належного реагування з боку органу досудового розслідування тривалий час не було — відомості до ЄРДР не внесли».

Втручання Уповноваженого та правова оцінка

Ситуацію вдалося змінити та перевести у правове поле лише після безпосереднього залучення центрального апарату правозахисного інституту.

📢 «Після втручання Офісу Омбудсмана ситуацію вдалося зрушити з місця. За ініціативою мого Представника з прав людини в місцях несвободи Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень», — повідомив Омбудсман.

Глава правозахисної інституції наголосив, що розслідування цієї справи перебуватиме під пильним контролем, а винні особи мають понести законне покарання. Підсумовуючи розгляд інциденту, Дмитро Лубінець резюмував:

📢 «Наголошую: кожен випадок можливого насильства з боку представників держави має отримати правову оцінку. Безкарності не буде. Права людини та людська гідність мають залишатися безумовною цінністю навіть в умовах воєнного стану».

Нагадаємо
  • У Миколаївській області після проведення «мобілізаційних заходів» багатодітний батько опинився у підвалі одного з ТЦК. За даними слідства, потерпілого незаконно утримували та піддавали тортурам.
  • Працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.
  • У Тернопільському ТЦК та СП тривалий час незаконно утримувались люди з психічними розладами та підтвердженою інвалідністю, що стало предметом окремого розслідування.
  • У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка під час його офіційного супроводу працівниками ТЦК.
  • Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК.
  • Працівники ДБР завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.
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