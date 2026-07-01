Рада ВПО та обласна влада погодили план спільних дій та програм

Консолідація зусиль задля ефективної підтримки та захисту прав переселенців із Луганської області залишається ключовим пріоритетом діяльності регіональної влади. Днями відбулося розширене засідання, на якому Рада ВПО при Луганській ОДА обговорила стратегічні для подальшої роботи питання. У фокусі уваги учасників опинилися кадрове оновлення, зміни до профільного Положення, а також проміжні підсумки виконання короткострокового плану роботи на поточний 2026 рік.

У зв’язку з нещодавніми кадровими ротаціями та реорганізацією в структурі обласної держадміністрації, до офіційного складу Ради ВПО увійшли нові керівники профільних відомств:

Оксана Волошина — директор Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб;

Олексій Бльоскін — директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту;

Людмила Діденко — начальник управління з питань реінтеграції та відновлення Луганської облдержадміністрації.

Голова Ради Яна Любимова окремо акцентувала увагу присутніх на суттєвих законодавчих змінах. Вони були внесені постановою Кабміну від 4 червня 2026 року №701 до чинного Примірного положення про Раду з питань ВПО. Ці нововведення спрямовані на значне підсилення інституційної спроможності Рад ВПО, гарантування захисту прав та законних інтересів переселенців. А також на створення сприятливих умов для їхньої швидкої адаптації та повноцінної інтеграції за новим фактичним місцем проживання.

Програми зайнятості, бізнес-гранти та Стратегія розвитку

У межах координації економічного блоку директор Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності Ігор Куденко детально поінформував членів ради про чинні місцеві програми допомоги. Він підкреслив, що численні пропозиції громадськості були офіційно враховані у Стратегії розвитку Луганської області на 2021–2027 роки за результатами раніше проведеної незалежної експертизи.

За його словами, на сьогодні релокованими громадами області успішно прийнято 25 локальних програм підтримки працевлаштування ВПО. Вони включають фінансову допомогу на переїзд до нового місця роботи. А також цільові гранти для безпосереднього започаткування власної справи. У минулому році подібними можливостями успішно скористалися 10 осіб, а протягом 2026 року — вже вісім переселенців.

Водночас 15 громад області офіційно затвердили програми підтримки релокованого бізнесу. Проте динаміка їх використання наразі залишається низькою: у 2025 році ними скористалися лише 10 підприємців, а від початку 2026 року — лише одна особа. З огляду на це Ігор Куденко закликав Раду ВПО значно активніше просувати доступні можливості отримання суб’єктами підприємництва фінансової допомоги на своїх офіційних медійних ресурсах.

Пряма комунікація та конструктивний діалог із владою

Окрему увагу під час засідання фахівці приділили розширенню каналів прямої та оперативної комунікації з мешканцями Луганщини, які розпорошені по різних куточках України. Для покращення поінформованості громади було запропоновано максимально задіяти потенціал спеціалізованого Telegram-каналу «Луганщина згуртована». Інформаційними послугами цього ресурсу вже на постійній основі користуються понад 3000 внутрішньо переміщених осіб.

До обговорення важливих соціальних та інтеграційних процесів долучився перший заступник голови Луганської ОДА Іван Бочко. Він відзначив важливість посередницької місії консультативно-дорадчого органу.

📢 «Саме Ради ВПО допомагають доносити потреби переселенців до місцевої влади. Тож сподіваюсь, що нам вдасться побудувати конструктивну співпрацю щодо розроблення рішень та програм із працевлаштування та соціального захисту переселенців, ветеранів із врахуванням потреб мешканців Луганської області», — резюмував під час свого звернення до присутніх Іван Бочко.

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👉 Також нагадаємо, що у столиці України відбулася масштабна подія, спрямована на створення рівних умов для професійної та особистісної самореалізації вразливих категорій громадян. До роботи форуму офіційно долучилася заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.