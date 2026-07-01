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росіяни знищили супермаркет на Миколаївщині

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни знищили супермаркет на Миколаївщині
Фото: наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі Миколаївщині / ДСНС України / 01.07.2026

російські окупаційні війська в ніч на 1 липня здійснили чергову масовану атаку на південні регіони України, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура Миколаївської області. Один із ворожих дронів поцілив безпосередньо у великий будівельний супермаркет у місті Снігурівка, про що офіційно поінформувала пресслужба ДСНС у середу, 1 липня.

Внаслідок влучання баражуючого боєприпасу на території торговельного об’єкта миттєво спалахнула масштабна пожежа. Рятувальні екіпажі, попри загрозу повторних повітряних ударів з боку загарбників, розпочали приборкання вогню, який за лічені хвилини охопив величезну площу.

📢 «Вночі та під ранок російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки у місті Снігурівка виникла масштабна пожежа в будівельному супермаркеті. Вогнеборці ліквідували займання на площі 5000 кв. м. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під час проведення робіт рятувальники діяли з урахуванням безпекової ситуації через загрозу повторного ворожого удару. До ліквідації наслідків атаки залучалися 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС», — деталізували перебіг операції у відомстві.

Наслідки влучань та ситуація в області

Своєю чергою очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім офіційно підтвердив, що внаслідок нічних та ранкових ударів по Снігурівці загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Крім того, голова ОВА повідомив про ще одне влучання в регіоні. Так, у місті Нова Одеса ворожим обстрілом було суттєво пошкоджено складське приміщення приватного підприємства. Там також минулося без жертв.

Статистика відбиття наймасштабнішого нальоту дронів

У ніч на 1 липня російські військові випустили по українських містах балістичну ракету типу «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59, а також значну кількість безпілотників — загалом 151 одиницю. До цієї повітряної атаки застосовувались як класичні ударні дрони типу «Shahed», так і нові зразки апаратів — «Гербера», «Італмас» та спеціальні дешеві дрони-імітатори «Пародія», призначені для перевантаження систем протиповітряної оборони.

До відбиття цього масованого нальоту залучалися значні сили: тактична авіація Повітряних сил, зенітні ракетні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем та численні мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

👉 Також нагадаємо, що від початку цієї доби відбулося 203 бойових зіткнення. Противник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби

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