П’ятий рік війни: Китай в ООН звернувся до України і росії

Офіційний Пекін наполегливо закликав Україну і росію невідкладно відновити прямі двосторонні переговори щодо остаточного завершення повномасштабної війни, яка триває вже п’ятий рік. Відповідну заяву напередодні зробив постійний представник Китайської Народної Республіки в Організації Об’єднаних Націй Сунь Лей під час чергового засідання Ради Безпеки ООН.

📢 «Конфлікти не вирішують жодних проблем. Тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першопричини цього конфлікту за рахунок повного й беззастережного дотримання принципів Статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов’язкового припинення вогню», — заявив китайський дипломат.

Представник КНР окремо підкреслив, що подальше затягування бойових дій лише погіршує гуманітарну ситуацію. За його словами, чим довше триває ця війна, тим більше через неї страждають ні в чому не винні мирні жителі.

Позиція Пекіна щодо «української кризи»

У своєму виступі перед членами Ради Безпеки Сунь Лей вкотре повторив традиційні тези китайського керівництва щодо бачення повномасштабної війни, яку в Пекіні продовжують офіційно іменувати «українською кризою».

📢 «Китай зберігає неупереджену позицію щодо української кризи…. Будемо активно працювати з усіма сторонами – з росією та Україною, будемо невпинно сприяти мирному процесу. Разом із міжнародною спільнотою готові й надалі відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню цієї кризи», — резюмував постійний представник КНР в ООН.

Умови Києва для початку діалогу

На тлі цих заяв варто нагадати офіційну та незмінну позицію української сторони щодо дипломатичного треку. Раніше Україна публічно заявила про свою повну готовність до проведення можливих зустрічей на найвищому рівні лідерів держав. А також до детального обговорення планів із завершення війни.

Проте, як наголосив шостий президент України В.О. Зеленський, для запуску реального процесу відповідний та конкретний крок назустріч, що базуватиметься на повазі до міжнародного права, має зробити і росія. Допоки держава-агресор продовжує окупацію українських територій та ракетні обстріли, реальний дипломатичний поступ залишається заблокованим з вини кремля.

👉 Також нагадаємо, що армія рф продовжує систематично й грубо порушувати ключові норми міжнародного гуманітарного права щодо поводження з українськими військовополоненими. З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року окупанти стратили 129 українських військовополонених та цивільних осіб.