Субота, 16 Листопада, 2024
0.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИКРИМІНАЛНардепа Миколу Тищенка суд залишив під цілодобовим домашнім арештом
КРИМІНАЛ

Нардепа Миколу Тищенка суд залишив під цілодобовим домашнім арештом

Денис Молотов
Денис Молотов
Нардепа Миколу Тищенка суд залишив під цілодобовим домашнім арештом

15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, залишивши його під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомляє “Суспільне” у п’ятницю, 15 листопада.

Під час судового засідання прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу нардепу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Натомість адвокати Тищенка не погоджувались з рішенням суду та просили змінити цей захід на нічний домашній арешт або ж на особисті зобов’язання. Захисники аргументували свою позицію тим, що це дозволить депутату виконувати свої парламентські обов’язки.

Сам Тищенко під час засідання заявив: «Я погоджуюся з будь-яким рішенням суду». Попри це, суддя ухвалив залишити його під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Ця справа триває вже кілька місяців. 25 червня Печерський суд обрав Тищенкові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Причиною стало звинувачення, висунуте Державним бюро розслідувань (ДБР), у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

3 липня Апеляційний суд Києва підтвердив рішення першої інстанції та залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

☝️ Також нагадаємо, що народну депутатку від партії «Слуга народу» Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) відпустили на поруки 23 жовтня. Вищий антикорупційний суд України обрав їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Попередня стаття
Повідомлено про підозру організатору псевдовиборів на ТОТ Луганщини
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 157 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Юнак намагався втекти з України на милицях зі штучним букетом квітів

СУСПІЛЬСТВО

Масована атака рф на Одесу: ракети поцілили у пам’ятки, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО

ПОДІЇ

На Київщині особа у військовій формі влаштувала стрілянину при спробі «мобілізувати» людину

СУСПІЛЬСТВО

Оновлено критерії бронювання працівників від мобілізації

ВЛАДА

На фронті за добу 144 бої: чверть – на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

«Тимчасове» життя: як гуртожиток стає постійним прихистком для ВПО

ВАЖЛИВО

росія відкрита для будь-яких мирних переговорів щодо України, якщо Трамп їх почне – ЗМІ

ПОДІЇ

Фейк: 12 листопада російські безпілотники завдали удару по території Банкнотно-монетного двору НБУ в Києві — фото

СТОПФЕЙК

Це суто популізм: як у “Слузі народу” відреагували на ідею розформувати ТЦК

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ