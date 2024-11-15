Нардепа Миколу Тищенка суд залишив під цілодобовим домашнім арештом

15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, залишивши його під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомляє “Суспільне” у п’ятницю, 15 листопада.
Під час судового засідання прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу нардепу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Натомість адвокати Тищенка не погоджувались з рішенням суду та просили змінити цей захід на нічний домашній арешт або ж на особисті зобов’язання. Захисники аргументували свою позицію тим, що це дозволить депутату виконувати свої парламентські обов’язки.
Сам Тищенко під час засідання заявив: «Я погоджуюся з будь-яким рішенням суду». Попри це, суддя ухвалив залишити його під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.
Ця справа триває вже кілька місяців. 25 червня Печерський суд обрав Тищенкові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Причиною стало звинувачення, висунуте Державним бюро розслідувань (ДБР), у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
3 липня Апеляційний суд Києва підтвердив рішення першої інстанції та залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.
☝️ Також нагадаємо, що народну депутатку від партії «Слуга народу» Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву) відпустили на поруки 23 жовтня. Вищий антикорупційний суд України обрав їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки.