Рада ухвалила закон про Український національний пантеон: меморіал збудують у Києві

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому історичний закон про Український національний пантеон. Відповідний законопроєкт під реєстраційним номером 15360 отримав підтримку депутатського корпусу. За нього проголосували 287 народних депутатів на пленарному засіданні у середу, 1 липня.

Згідно з текстом затвердженого документа, майбутній національний меморіальний комплекс планують розмістити у столиці України — місті Києві. Пантеон перебуватиме виключно у державній власності. Законодавством чітко встановлено сувору заборону на його можливу приватизацію, передачу в суборенду чи будь-яку іншу зміну форми власності.

Безпосереднє будівництво пантеону організує держава, а його архітектурний та концептуальний проєкт обиратимуть на прозорому відкритому конкурсі, який може бути як міжнародним, так і всеукраїнським. Конкретного державного замовника масштабного будівництва найближчим часом визначатиме Кабінет Міністрів України.

Кого ховатимуть у національному меморіалі

Ухвалений закон чітко регламентує вичерпний перелік категорій осіб, які можуть бути офіційно поховані або урочисто перепоховані на території пантеону. До цього списку увійшли видатні державні діячі, президенти України, видатні військові керівники та полководці різних історичних періодів багатовікової української історії, а також інші видатні постаті, які зробили особливий, фундаментальний внесок у розвиток української держави та формування нації.

Для ухвалення зважених та історично обґрунтованих рішень щодо кожного конкретного поховання чи перепоховання буде створено спеціальну державну комісію. Цей орган розглядатиме відповідні клопотання та обов’язково залучатиме до щоденної роботи авторитетних істориків, провідних науковців, представників центральних органів влади та інших профільних фахівців.

Окремо документ визначає випадки, коли саме може проводитися процедура перепоховання. Зокрема, це дозволено, якщо останки видатної історичної особи наразі перебувають за кордоном і держава прагне повернути їх на рідну землю, або якщо виникає нагальна суспільна необхідність вшанувати пам’ять діяча на найвищому державному рівні.

Для частини специфічних випадків встановлюється обов’язкова вимога, щоб із дня смерті особи минув певний визначений законодавством строк.

Реакція президента та передісторія ініціативи

На важливе рішення Верховної Ради оперативно відреагував шостий президент України В.О. Зеленський. Відповідну офіційну заяву з підтримкою парламентського рішення глава держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Вдячний усім парламентарям, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон. Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому. Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального – тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її субʼєктності, незалежності та слави. Очікую законопроєкт для невідкладного підписання», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, зовсім нещодавно, а саме 28 червня, шостий президент України В.О. Зеленський особисто вніс цей законопроєкт про Український національний пантеон на розгляд до парламенту як невідкладний.

Дещо раніше в країні вже розпочали концептуальне створення пантеону видатних українців. Мова передусім іде про скоординоване повернення до країни праху історичних діячів минулого — тих знакових фігур, які мають фундаментальне значення для тривалого формування української національної свідомості та для нашого сучасного державотворення.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський у понеділок, 22 червня, підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.