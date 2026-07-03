Масштабна «бавовна» в Криму: удари по військових аеродромах

Служба безпеки України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони продовжує планомірно знищувати бойовий потенціал ворожого угруповання на тимчасово окупованих територіях. Українськими безпілотними літальними апаратами (БпЛА) завдано успішного удару по військових аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Про результати чергової ефективної спецоперації повідомила СБУ в п’ятницю, 3 липня.

За інформацією джерел у спецслужбі, наслідки вогневого ураження для російської авіації виявилися вкрай суттєвими. На військовому аеродромі Саки точковими прильотами дронів було уражено одразу сім критично важливих ангарів, призначених для тривалого зберігання та обслуговування авіаційної техніки. На момент атаки у цих приміщеннях знаходилися сучасні винищувачі та фронтові бомбардувальники типів Су-30СМ, Су-30 та Су-24.

За попередньою верифікованою інформацією, в результаті вибухів та пожеж знищено або серйозно пошкоджено щонайменше сім бойових літаків окупантів. У відомстві також нагадали, що це зафіксовано вже другий потужний удар по стратегічному аеродрому Саки за поточний тиждень.

Паралельно нищівного удару зазнав і інший військовий об’єкт на півострові. На військовому аеродромі Гвардійське спецпризначенці уразили два великі ангари. За даними розвідки, у цих спорудах загарбники зберігали значні запаси ударних безпілотників типу «шахед», а також дефіцитне високотехнологічне авіаційне обладнання для підвісу керованих бомб.

ℹ️ Стратегічне значення атакованих об’єктів для рф

Військові аеродроми Саки та Гвардійське є одними з найбільш ключових та опорних авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме з цих злітно-посадкових смуг регулярно здійснюють бойові вильоти літаки тактичної авіації ворога, які завдають щоденних ракетних і бомбових ударів по мирних містах на підконтрольній території України. Крім того, ці авіабази забезпечують безпосереднє прикриття з повітря та логістичні дії всього російського армійського угруповання на південному операційному напрямку фронту.

Розширення географії ударів Сил оборони по тилах ворога

Ця успішна кримська операція стала логічним продовженням масштабної кампанії з демілітаризації промислово-оборонного комплексу рф, яка розгорнулася цього тижня.

Нагадаємо, напередодні бійці СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони здійснили наддалекий рейд і успішно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово Нижньогородської області рф. Тоді зафіксована відстань від кордону до визначеної цілі становила рекордні 850 кілометрів, що призвело до займання стратегічних паливних резервуарів.

Окрім нафтогазової галузі окупантів, під ударом опинився і космічно-воєнний сектор ворога. Також цього тижня далекобійні засоби Сил оборони України успішно уразили стратегічне оборонне підприємство державного концерну «роскосмос», розташоване у Пензенській області рф, яке займалося виготовленням комплектуючих для ракетних систем агресора.

Усі операції здійснюються виключно по об’єктах військової інфраструктури.