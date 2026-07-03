МОЗ та Світовий банк погодили $444 млн на програми реформ

Українська система охорони здоров’я отримає потужний фінансовий імпульс для продовження системних реформ та модернізації інфраструктури в умовах воєнного стану. Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк офіційно підписали масштабну угоду про виділення 444 млн доларів додаткового фінансування програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE). Про це повідомила пресслужба МОЗ у п’ятницю, 3 липня.

Офіційні домовленості щодо суттєвого розширення фінансового пакета програми THRIVE були фіналізовані та досягнуті в межах Міжнародної конференції з питань відновлення України – URC2026. Завдяки підписанню цієї угоди загальний бюджет програми трансформації медичної галузі зросте майже удвічі й становитиме близько 900 млн доларів.

Цільове фінансування здійснюється за активної підтримки ключових міжнародних партнерів нашої держави, насамперед уряду Японії. Варто наголосити, що фінансовий внесок Токіо наразі становить понад три чверті від усього загального обсягу фінансування програми THRIVE.

📢 «Ці кошти дозволять продовжити ключові реформи у сфері охорони здоров’я, підвищити ефективність використання державних ресурсів та розширити доступ українців до якісних медичних послуг», — наголошують у Міністерстві охорони здоров’я.

Напрямки розподілу коштів та модернізація лікарень

Залучений фінансовий ресурс буде спрямовано на виконання низки критично важливих завдань для підвищення стійкості української медицини. За ці кошти в Україні планують суттєво удосконалювати та розширювати Програму медичних гарантій, активно розвивати інструменти стратегічних закупівель медикаментів та обладнання, оптимізувати використання наявних державних ресурсів. А також цілеспрямовано посилювати матеріально-технічну спроможність і автономність українських лікарень.

Особлива увага буде приділена відновленню медичних закладів у регіонах. Саме тих, що постраждали від бойових дій та регулярних обстрілів з боку російської федерації.

Комплексна фінансова підтримка від Світового банку

Підписання цієї медичної угоди є частиною глобального пакета фінансової допомоги, яку міжнародні донори мобілізують для підтримки стабільності України.

Нагадаємо, раніше цього тижня держава вже отримала 600 млн доларів від Світового банку в межах реалізації проєкту під назвою SPIRIT. Ця програма розрахована на пряме охоплення понад 1 мільйона українських громадян, які гостро потребують грошової та соціальної підтримки в умовах війни.

Крім того, протягом червня Світовий банк офіційно схвалив масштабну нову програму довгострокової підтримки для України на загальну суму 3,39 млрд доларів. Ці фінансові ресурси будуть поетапно направлені урядом на продовження структурних європейських реформ, комплексний розвиток українського приватного сектору економіки та створення нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів.