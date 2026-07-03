У Києві число жертв російської атаки зросло до 30 осіб, у місті День жалоби

Масштаби руйнувань та людських втрат у столиці після безпрецедентного повітряного нальоту окупантів продовжують збільшуватися в міру просування пошуково-рятувальних робіт. Кількість жертв жорстокої російської атаки у ніч проти 2 липня зросла до 30 осіб. Про це офіційно повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п’ятницю, 3 липня.

Під час розбору завалів будівельних конструкцій на одній із найбільш критичних локацій у Дарницькому районі міста рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців. Пошукова операція на цьому об’єкті не зупиняється ні на хвилину: інженерні підрозділи та ліквідаційні бригади працюють безперервно у цілодобовому режимі до повного розчищення зруйнованих елементів споруди та перевірки всіх приміщень.

⚠️ Сьогодні, 3 липня, у Києві офіційно оголошено День жалоби за загиблими внаслідок цього чергового акту терору. На знак глибокої скорботи на всіх комунальних будівлях, державних установах та підприємствах міста приспущені державні прапори України. Також у столиці сьогодні діє сувора заборона на проведення будь-яких розважальних заходів, концертів, гучної музики в торговельних мережах та закладах харчування.

Хід рятувальних робіт та географія руйнувань у районах

Станом на ранок 3 липня у різних частинах Києва все ще тривають інтенсивні роботи з ліквідації наслідків повітряного нападу. За уточненими даними ДСНС, масований комбінований обстріл спричинив серйозні пожежі, руйнування житлового сектору та об’єктів критичної цивільної інфраструктури загалом на 40 локаціях по всьому місту. Пошкодження різного ступеня зафіксовані у понад 20 житлових точках.

На превеликий жаль, загальна кількість загиблих киян наразі сягнула вже 30 осіб, а кількість офіційно зареєстрованих травмованих та поранених громадян зросла до 99 людей.

📢 «Наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою. Пошуки продовжуються», – зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Найбільшої атаки та щільності ударів росіян зазнали звичайні житлові квартали у Дарницькому районі столиці. Зруйновано та пошкоджено:

одна житлова 9-поверхівка (один із під’їздів фактично знищено);

одна багатоповерхова 16-поверхівка;

8 приватних житлових будинків містян.

Наразі спеціалізовані рятувальні загони продовжують небезпечні пошукові роботи безпосередньо на місці руйнування з 6 по 1 поверхи житлової дев’ятиповерхівки, крок за кроком розбираючи важкі залізобетонні плити. Роботи ведуться паралельно за трьома адресами.

На місцях трагедії розгорнуто великі мобільні пункти допомоги. Кваліфікованими психологами ДСНС на цю хвилину надано екстрену психологічну підтримку та первинну допомогу 201 людині, які втратили родичів або залишилися без даху над головою.

Крім того, в Оболонському районі міста бійці пожежних підрозділів успішно ліквідували складну масштабну пожежу на території складських будівель промислової зони, що спалахнула через падіння уламків збитої ракети.

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Цільові атаки на цивільну інфраструктуру

Нагадаємо, під час цього масованого нальоту ворожими цілями російської армії стали виключно цивільні та соціальні об’єкти. Окрім численних багатоповерхівок, колосальних руйнувань та пошкоджень зазнали міська станція швидкої медичної допомоги, будівля провідного наукового інституту, один із відомих готелів у центрі міста, де проживали іноземні партнери. А також кілька цивільних підприємств. Інформація про хід ліквідації наслідків та ідентифікацію тіл постійно оновлюється правоохоронцями.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок масованої атаки росії на Київ знищений гуманітарний склад Українського Червоного Хреста.