Західна електроніка у зброї рф: виявили 35 тисяч іноземних компонентів

російська воєнна машина продовжує активно використовувати західні технології цивільного та подвійного призначення для виготовлення далекобійного озброєння для масованих ударів по українських містах. У зразках ракет та безпілотників, якими держава-агресор атакувала Україну, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у четвер, 2 липня.

За його словами, під час цієї масованої нічної атаки росія випустила по українських населених пунктах сотні безпілотних літальних апаратів та десятки ракет різних типів. При цьому кожна подібна повітряна атака окупантів містить у собі не лише власне російські або застарілі радянські розробки, а й величезну кількість сучасної іноземної бази.

📢 «У цих нічних дронах і ракетах – 35 тис. іноземних компонентів», — наголосив Владислав Власюк.

Світові бренди на службі російського ВПК

Посадовець уточнив, що мова йде про мікросхеми, плати, датчики та інші деталі подвійного або суто цивільного призначення. Усі вони офіційно вироблені провідними технологічними компаніями з різних країн світу. Серед брендів, чия продукція регулярно фіксується у залишках ворожого озброєння, значаться такі світові гіганти, як Texas Instruments, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Bosch, Toshiba та низка інших виробників.

Спецслужби та аналітики детально відстежують логістику цих постачань. Компоненти креативно закуповуються російською стороною через розгалужені тіньові мережі посередників, фірми-одноденки у третіх країнах і зрештою безперешкодно опиняються на російських військових заводах, де з них збирають засоби вбивства українців.

Владислав Власюк підкреслив, що Україна оперативно та у повному обсязі передає міжнародним партнерам усю необхідну доказову інформацію, технічні звіти та серійні номери знайдених плат. Попри це, поточна реакція світової спільноти та запроваджений експортний контроль досі залишаються недостатніми.

На думку уповноваженого, якщо десятки тисяч компонентів конкретних виробників регулярно знаходять у російських ракетах і дронах, цього вже має бути більш ніж достатньо, щоб повністю переглянути та посилити глобальну систему контролю за експортом.

Водночас в Офісі президента визнали, що частина секторальних санкцій уже реально працює. Окремі високотехнологічні компоненти російській федерації стає отримувати дедалі складніше та дорожче. Проте, наявних обмежень поки що замало, аби повністю зупинити конвеєри ворожого ВПК.

Трагічні наслідки удару по столиці

Тим часом у Києві продовжують ліквідовувати наслідки наймасштабнішого повітряного удару росіян. Рятувальники та правоохоронці безперервно працюють на місцях руйнувань, розбираючи уламки понівечених житлових будинків.

У столиці знову зросла кількість жертв російського нічного удару 2 липня. Наразі офіційно відомо про 17 загиблих цивільних громадян. Важкі поранення та травми різного ступеня отримали понад 90 людей. Точна кількість постраждалих та масштаби руйнувань у Дарницькому та інших районах міста наразі продовжують ретельно уточнюватися.