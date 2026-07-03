Замість кави у $10: турист в США виграв $3,3 мільйона

Випадкова затримка чи пересадка в аеропорту США для декого може обернутися початком абсолютно нового, заможного життя. В аеропорту Лас-Вегаса звичайний турист, на ім’я Ентоні став мультимільйонером буквально за кілька хвилин до посадки на свій літак. Про це повідомляє авторитетне видання the Guardian.

Унікальний та доленосний інцидент стався нещодавно, 28 червня. За словами самого щасливчика, під час очікування свого авіарейсу у нього в гаманці залишалася дрібна купюра — всього 10 доларів. Замість того щоб купити звичну чашку кави у привокзальному кафе перед тривалим перельотом, чоловік спонтанно вирішив випробувати власну удачу. Він підійшов до популярного яскравого автомата «Колесо фортуни» (Wheel of Fortune) та зробив ставку.

Це рішення виявилося без перебільшення історичним — гральний автомат видав джекпот у колосальному розмірі, який склав 3,3 мільйона доларів.

📢 «Ось це спосіб провести пересадку», — з гумором та захопленням прокоментували неймовірну подію офіційні представники адміністрації летовища.

Багатомільйонний виграш пасажира вже офіційно підтвердили як безпосереднє керівництво міжнародного аеропорту Лас-Вегаса, так і представники великої технологічної компанії International Game Technology, яка є розробником та офіційним виробником цього типу ігрових автоматів.

Унікальні податкові пільги для переможця

Ентоні неабияк пощастило не лише зафіксувати багатомільйонний джекпот, а й зробити це у правильному місці. Річ у тому, що у штаті Невада, де географічно розташована світова столиця розваг Лас-Вегас, діє дуже лояльне законодавство. Тут на місцевому рівні повністю відсутній податок із доходів фізичних осіб, а також не стягуються збори з офіційних виграшів в азартних іграх.

Завдяки цьому унікальному юридичному нюансу щасливий переможець зможе забрати свій фінансовий приз повністю. Він не сплачуватиме жодних додаткових відрахувань чи регіональних податків з отриманих 3,3 мільйона доларів, що робить його виграш ще більш приголомшливим.

Хроніка великих виграшів в американських аеропортах

Варто зауважити, що міжнародний аеропорт Лас-Вегаса вже далеко не вперше фігурує у світових стрічках новин як місце гучних та несподіваних збагачень транзитних пасажирів. Ця локація регулярно приносить успіх людям під час пересадок між рейсами:

У травні 2025 року інший пасажир летовища виграв понад 1,8 мільйона доларів. При цьому на гру в аналогічний автомат він витратив усього 5 доларів.

інший пасажир летовища виграв понад 1,8 мільйона доларів. При цьому на гру в аналогічний автомат він витратив усього 5 доларів. У 2023 році жінка під час очікування свого літака випадково зірвала великий джекпот у розмірі 643 435 доларів.

Проте, попри масштаб нинішнього виграшу Ентоні, абсолютний історичний рекорд серед усіх американських аеропортів досі залишається непобитим. Його встановили ще у 2010 році в аеропорту Ріно-Тахо (так само у штаті Невада), де випадковий гравець зумів виграти астрономічну суму в 10,4 мільйона доларів на автоматі Megabucks.

Цікаво, що подібні випадки неймовірного везіння трапляються не лише в ігрових залах аеропортів. Раніше міжнародні медіа активно повідомляли про дивовижну долю пенсіонера з Канади Девіда Серкіна. Чоловік не лише зміг повністю побороти важке онкологічне захворювання та повернутися до повноцінного життя, а й після цього примудрився чотири рази поспіль зірвати головний джекпот у національній лотереї.